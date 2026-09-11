Μιχάλης Κουϊνέλης: Βίντεο με το τελευταίο τραγούδι που έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιλογή του

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Ο Μιχάλης Κουϊνέλης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Υπογράμμισε την καλλιτεχνική του τόλμη, σημειώνοντας πως δεν δίσταζε να πειραματίζεται μουσικά, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση στη συνεργασία και την ιδιαίτερη σχέση τους.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, σύμφωνα με το OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, έγραψε το τελευταίο τραγούδι του «Μαζώ», το οποίο φέρει τον τίτλο «Επιπτώσεις».

«Σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός. Ήταν καινοτόμος. Δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά. Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του όταν ήμασταν μαζί στο στούντιο και όταν διαλέγαμε τραγούδια, ήταν ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», είπε ο Stavento.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης μοιράστηκε και την εμπειρία του με το τραγούδι «Επιπτώσεις». Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης το άκουσε, είπε ότι θέλει να το πει.

Τότε ο Stavento τον ρώτησε: «Είσαι σίγουρος Γιώργο; Είναι βαρύ τραγούδι». Και του απάντησε ότι «έτσι ακριβώς νιώθω». Ο Μιχάλης Κουϊνέλλης κατάλαβε ότι μάλλον το τελευταίο διάστημα περνούσε δύσκολα.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Stavento και το τραγούδι: