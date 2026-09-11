Τροχαίο δυστύχημα στη Χίο: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών – Νεκρός ο ένας οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε στη Χίο, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου. Ένας από τους οδηγούς υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ενώ ο δεύτερος είναι καλά στην υγεία του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του. Ο δεύτερος οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
  • Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου στο κέντρο της πόλης της Χίου, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Ο ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του. Ο δεύτερος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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