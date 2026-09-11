Τροχαίο δυστύχημα στη Χίο: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών – Νεκρός ο ένας οδηγός

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23.00 το βράδυ, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου στο κέντρο της πόλης της Χίου, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί. Ο ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του. Ο δεύτερος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.