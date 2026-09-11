Κόνιτσα: Καίει για 12η ημέρα η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Τουρνάς: «Οι δυνάμεις θα συνεχίσουν μέχρι να σβήσει και το κάθε καπνουδάκι»

Η μεγάλη επιχείρηση στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη κατάσβεση και της τελευταίας εστίας, έπειτα από δώδεκα ημέρες συνεχούς μάχης με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν 150 πυροσβέστες και εναέρια μέσα, ενώ η φωτιά, που εκδηλώθηκε από κεραυνό στις 31 Αυγούστου, έχει επηρεάσει περίπου 950 στρέμματα πεύκης και 20 στρέμματα ελάτης.

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Κόνιτσα/φωτιά
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πλήρη κατάσβεση και της τελευταίας εστίας επικεντρώνεται πλέον η μεγάλη επιχείρηση στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, έπειτα από δώδεκα ημέρες συνεχούς μάχης με τις φλόγες.
  • Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 48 οχήματα, όπως επίσης τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Την Πέμπτη (10/9/2026) πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα ευρεία σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.
  • Από τον ορεινό όγκο των περίπου 100 χιλιάδων στρεμμάτων δάσους, έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής περίπου 950 στρέμματα πεύκης και 20 στρέμματα ελάτης. Η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό αργά το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, σε μεγάλο υψόμετρο και σε εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή.

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Στην πλήρη κατάσβεση και της τελευταίας εστίας επικεντρώνεται πλέον, η μεγάλη επιχείρηση στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, έπειτα από δώδεκα ημέρες συνεχούς μάχης.

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Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα και 48 οχήματα, όπως επίσης τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος.

Όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, τα δύσβατα σημεία και η ιδιαιτερότητα της μορφολογίας του εδάφους, έχουν δυσκολέψει το έργο τους.

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Την Πέμπτη (10/9/2026) πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα ευρεία σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, ενώ ακολούθησε και αυτοψία στην περιοχή.

Το «βάρος πέφτει» πλέον στις κρυφές θερμές εστίες, σε κορμούς και στον βελονοτάπητα, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο νέας αναζωπύρωσης.

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Χαρακτηριστική ήταν η φράση του Ευάγγελου Τουρνά ότι οι δυνάμεις θα συνεχίσουν «μέχρι να σβήσει και το κάθε καπνουδάκι».

Στη σύσκεψη τονίστηκε επίσης η συμβολή των έργων του προγράμματος AntiNero, που επέτρεψαν την καλύτερη πρόσβαση των δυνάμεων σε δύσβατες περιοχές.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τον ορεινό όγκο των περίπου 100 χιλιάδων στρεμμάτων δάσους, έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής περίπου 950 στρέμματα πεύκης και 20 στρέμματα ελάτης.

Η ακριβής έκταση της καταστροφής, θα μπορέσει να προσδιοριστεί την άνοιξη, όταν θα φανεί ποια από τα δέντρα που επηρεάστηκαν, κατάφεραν τελικά να επιβιώσουν.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από κεραυνό αργά το απόγευμα της 31ης Αυγούστου σε μεγάλο υψόμετρο και σε εξαιρετικά δυσπρόσιτη περιοχή. Η πολυήμερη επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 450 ώρες πτήσεων εναέριων μέσων και περίπου 2.500 ρίψεις νερού.

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