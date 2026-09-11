Κορυδαλλός: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή οδηγών και την καταδίωξη

Βίντεο από την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στον Κορυδαλλό, στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, το βράδυ της Πέμπτης (10/9), δημοσιεύει το enikos.gr. Η ένταση ξεκίνησε μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, κλιμακώθηκε σε καταδίωξη και χειροδικίες με τραυματισμό αναβάτη, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές.

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Κορυδαλλός- συμπλοκή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο από την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Πέμπτης (10/9), δημοσιεύει το enikos.gr.
  • Η ένταση μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας να «κλείσει» το αυτοκίνητο, το οποίο προσέκρουσε πάνω της και κατέληξε σε κολώνα, τραυματίζοντας τον αναβάτη.
  • Ακολούθησε συμπλοκή με τους συνεπιβάτες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμα στο τι ακριβώς συνέβη.

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Βίντεο από την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, στον Κορυδαλλό, το βράδυ της Πέμπτης (10/9), δημοσιεύει το enikos.gr.

Άγρια συμπλοκή στους δρόμους του Κορυδαλλού: Ο καβγάς μεταξύ οδηγών κατέληξε σε καταδίωξη – Ένας τραυματίας και 5 προσαγωγές

Στο συγκεκριμένο σημείο προκλήθηκε ένταση μεταξύ των οδηγών ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας. Ο ένας από τους δύο ακολούθησε το άλλο όχημα και συναντήθηκαν ξανά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου συνεχίστηκε ο καβγάς χωρίς χειροδικίες.

Λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά όμως η κατάσταση ξέφυγε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας «έκλεισε» το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει πάνω της και να καταλήξει σε κολώνα και ταυτόχρονα τραυμάτισε τον αναβάτη. Ακολούθησε συμπλοκή με τους συνεπιβάτες και έφτασε και μια δεύτερη μηχανή, με γνωστό άτομα του οδηγού της πρώτης μοτοσικλέτας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ακόμα δεν έχει καταλήξει στο τι ακριβώς συνέβη, πέρα από τον καβγά των οδηγών, ενώ έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγές.

Δείτε το βίντεο:

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