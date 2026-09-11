Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου ζητά η οικογένεια του – Στο επίκεντρο οι κλήσεις με τους γιατρούς

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Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε νέες νομικές κινήσεις, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ιδιωτικό ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποσκοπεί στην πλήρη αποτύπωση των επικοινωνιών που είχαν οι δύο γιατροί κατά την κρίσιμη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να διερευνηθούν οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα, αλλά και ο ακριβής χρόνος των επικοινωνιών με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια η χρονική ακολουθία των γεγονότων και να δοθούν απαντήσεις στο εάν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση του τραγουδιστή και εάν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και παντός υπευθύνου.

Με την κίνηση αυτή ζητά να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν παραλείψεις, λανθασμένοι χειρισμοί ή άλλες ενέργειες που συνδέονται με την κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη.