Γιώργος Μαζωνάκης: Άρση απορρήτου ζητά η οικογένεια του – Στο επίκεντρο οι κλήσεις με τους γιατρούς

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη λαμβάνει νέα τροπή, καθώς η οικογένειά του ζητά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με στόχο τη διαπίστωση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, η οικογένεια έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση όλων των πτυχών.

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε νέες νομικές κινήσεις.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας κατέθεσε αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών δύο γιατρών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των επικοινωνιών τους και τη διαπίστωση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.
  • Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες αν προκύψουν παραλείψεις ή λανθασμένοι χειρισμοί.

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Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η οικογένεια του τραγουδιστή προχωρά σε νέες νομικές κινήσεις, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ιδιωτικό ιατρείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

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Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε επίσημο αίτημα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης - Γιώργος Μαζωνάκης

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Η συγκεκριμένη κίνηση αποσκοπεί στην πλήρη αποτύπωση των επικοινωνιών που είχαν οι δύο γιατροί κατά την κρίσιμη ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται να διερευνηθούν οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα, αλλά και ο ακριβής χρόνος των επικοινωνιών με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια η χρονική ακολουθία των γεγονότων και να δοθούν απαντήσεις στο εάν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση του τραγουδιστή και εάν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο γιατρών και παντός υπευθύνου.

Με την κίνηση αυτή ζητά να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες σε περίπτωση που από την έρευνα προκύψουν παραλείψεις, λανθασμένοι χειρισμοί ή άλλες ενέργειες που συνδέονται με την κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη.

 

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