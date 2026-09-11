Δράμα: Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στην Πλατανιά – Ξεκίνησε από πυρακτωμένα κάρβουνα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή της Δράμας, στη θέση «Χιονοβούνι» στην Πλατανιά του Δήμου Παρανεστίου, καίγοντας περίπου 20 στρέμματα μικτού δάσους. Ως υπαίτιος συνελήφθη 59χρονος για εμπρησμό από αμέλεια, με αιτία υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων από ποιμνιοστάσιο, και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.300 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε δασική περιοχή της Δράμας φέρεται να προκλήθηκε από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων ποιμνιοστάσιου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 59χρονου για εμπρησμό από αμέλεια.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και επεκτάθηκε σε μικτό δάσος. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.
  • Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος. Εις βάρος του 59χρονου επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.

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Από υπολείμματα πυρακτωμένων κάρβουνων που βρίσκονταν σε αύλειο χώρο ποιμνιοστάσιου, φέρεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες (10/9/2026) το απόγευμα, σε δασική περιοχή της Δράμας, ενώ ως υπαίτιος συνελήφθη 59χρονος, για εμπρησμό από αμέλεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Χιονοβούνι», στην περιοχή της Πλατανιάς του Δήμου Παρανεστίου, και γρήγορα επεκτάθηκε σε μικτό δάσος με κέδρα, πλατύφυλλα, πουρνάρια και ξηρά χόρτα. Από τις φλόγες κάηκε συνολική έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα τα Ανακριτικά Τμήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου, ενώ εις βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.300 ευρώ.

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