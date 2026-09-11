Φωτιά στο Μαρκόπουλο – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και δεν απειλεί κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Επίσης ο Δήμος Μαρκοπούλου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).