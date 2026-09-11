Φωτιά στη Λέσβο – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο.
Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης ο Δήμος Μυτιλήνης συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.