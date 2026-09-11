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Φωτιά στη Λέσβο – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με την υποστήριξη υδροφόρων ΟΤΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
  • Επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης ο Δήμος Μυτιλήνης συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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