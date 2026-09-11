Σκάνδαλο στην Ταϊλάνδη: Συνελήφθη μοναχός για υπεξαίρεση 2,3 εκατ. ευρώ – Καταγράφηκε σε ροζ βίντεο με την ερωμένη του

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Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ταϊλάνδη μετά την αποκάλυψη ενός διπλού σκανδάλου, καθώς ένας από τους πλέον επιφανείς Βουδιστές μοναχούς της χώρας συνελήφθη κατηγορούμενος για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο από κύκλωμα παρακολούθησης που τον καταγράφουν σε ερωτικές περιπτύξεις.

Το ροζ βίντεο, η σύλληψη και η καθαίρεση

Ο 66χρονος Φρα Ουατσιραγιάν Γουί, ηγούμενος του ιστορικού ναού Ουατ Πουτάισαουαν του 14ου αιώνα στην αρχαία πρωτεύουσα Αιουτάγια, συνελήφθη την Πέμπτη με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Την ίδια στιγμή, ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης προέβαλαν ευρέως πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) που δείχνουν τον μοναχό να συνευρίσκεται ερωτικά πάνω σε ένα τραπέζι στο κατάλυμά του με μια 47χρονη γυναίκα.



Στην Ταϊλάνδη, οι Βουδιστές μοναχοί δίνουν όρκο αγαμίας και απαρνούνται τα υλικά αγαθά, σημειώνει η Daily Mail.

Μαζί με τον ηγούμενο συνελήφθη και η 47χρονη ερωμένη του, η οποία κατηγορείται ότι τον βοήθησε να μετατρέψει και να αποκρύψει τα υπεξαιρεθέντα χρήματα. Λίγο μετά τη σύλληψή του, ο ηγούμενος καθαιρέθηκε από το μοναχικό του σχήμα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.



Η απάτη των 2,3 εκατ. ευρώ και τα χρυσά ευρήματα

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία για κατάχρηση των κονδυλίων του ναού.

Ο διοικητής της Διεύθυνσης Καταστολής Εγκλήματος της αστυνομίας, Πατανασάκ Μπουπασουουάν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο ροές χρημάτων που συνδέονταν με αποδείξεις δωρεών οι οποίες εκδόθηκαν στο όνομα του ναού.

Συγκεκριμένα, περίπου 89 εκατομμύρια μπατ (περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ) είχαν δωρηθεί για την ανακαίνιση του ναού, ενώ άλλα 2,8 εκατομμύρια μπατ (περίπου 72.000 ευρώ) αφορούσαν πληρωμές για βουδιστικά φυλακτά και άλλα ιερά αντικείμενα.



«Όμως τα χρήματα και από τις δύο ροές δεν μπήκαν στον λογαριασμό του ναού — ούτε ένα μπατ», τόνισε ο Πατανασάκ.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εκτιμώμενης αξίας περίπου 215 εκατομμυρίων μπατ (περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ).

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται 16 κιλά σε ράβδους χρυσού και κοσμήματα, καθώς και 28 τίτλοι ιδιοκτησίας γης.

Η αστυνομία διερευνά πλέον ποια από αυτά αποτελούσαν προσωπική περιουσία και ποια ανήκαν στον ναό.

Ayutthaya Abbot Arrested Over Alleged 92-Million-Baht Embezzlement Police arrested Luang Por Chot, formally known as Phra Wachirayan (Ati Choti Dhammavaro), the 66-year-old abbot of Wat Phutthaisawan in Ayutthaya, on Thursday for allegedly embezzling more than 92 million baht… pic.twitter.com/3agMjL05Gp — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 10, 2026



«Θα διευρύνουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε και άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στον Βουδισμό», δήλωσε ο επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών, Νατασάκ Τσαοουανασάι.

Ένας ναός με προστάτες

Ο ναός Ουατ Πουτάισαουαν αποτελεί ένα διακεκριμένο βασιλικό μοναστήρι με τεράστιο αριθμό πιστών, στον οποίο συχνάζουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, καθώς και στελέχη της αστυνομίας και του στρατού.

Ο πρώην ηγούμενος, γνωστός και ως Λουάνγκ Πο Ατιτσότ, ήταν ιδιαίτερα διάσημος για την κατασκευή φυλακτών.

Ανάμεσα σε εκείνους που φέρονται να φορούσαν τις δημιουργίες του περιλαμβάνεται και ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Μπαράζ σκανδάλων στους κόλπους του κλήρου

Το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, προκαλώντας τη λαϊκή κατακραυγή και εντείνοντας τις εκκλήσεις για αυστηρότερο έλεγχο στα οικονομικά των μοναστηριών.

Μόλις πέρυσι, η αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα που κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε τουλάχιστον 11 μοναχούς με τους οποίους είχε συνευρεθεί ερωτικά, αποσπώντας τους σχεδόν 12 εκατομμύρια δολάρια από τα ταμεία των μοναστηριών.

Την ίδια χρονιά, ένας άλλος διάσημος Βουδιστής μοναχός, γνωστός για την ίδρυση ξενώνα φροντίδας για άτομα με HIV/AIDS, συνελήφθη με την κατηγορία της κατάχρησης δωρεών που προορίζονταν για το φιλανθρωπικό έργο.

Ο 65χρονος Λουάνγκ Πορ Αλόνγκοτ, γνωστός και ως Φρα Ράτσα Ουισουτσιπρατσανάτ, συνελήφθη ως ύποπτος για υπεξαίρεση, παράβαση καθήκοντος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μαζί του συνελήφθη και ένας δεύτερος άνδρας, ο Σεκσάν Σαπσουμπσακούλ, ο οποίος εκτελούσε χρέη υπευθύνου συγκέντρωσης πόρων για το πρόγραμμα.

Ο Αλόνγκοτ υποχρεώθηκε να βγάλει τα μοναχικά του ράσα όταν οδηγήθηκε στα αρχηγεία της Διεύθυνσης Καταστολής Εγκλήματος της αστυνομίας στην Μπανγκόκ, όπως απαιτείται από τον νόμο πριν απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες σε μοναχούς.

Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή παράπτωμα.