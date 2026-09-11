Ρέθυμνο: 40.000 ευρώ έχασε 65χρονος που έπεσε θύμα απάτης «ψευτοεπενδυτών»

Ένας 65χρονος άνδρας στο Ρέθυμνο έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας 40.000 ευρώ, μέσω υποτιθέμενων επενδύσεων σε συναλλαγματικές αγορές. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2026, πραγματοποιούσε διαδοχικές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία και την Ισπανία, πιστεύοντας ότι τα χρήματά του ήταν διαθέσιμα σε επενδυτική πλατφόρμα, μέχρι που διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κάνει ανάληψη και κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 65χρονος στο Ρέθυμνο έχασε 40.000 ευρώ, πέφτοντας θύμα απάτης από «ψευτοεπενδυτές» που τον έπεισαν να τοποθετήσει χρήματα σε επενδύσεις συναλλαγματικών αγορών.
  • Από την 1η Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, ο άνδρας πραγματοποιούσε διαδοχικές καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία και την Ισπανία, ακολουθώντας τις οδηγίες των φερόμενων ως επενδυτών.
  • Όταν επιχείρησε να συνδεθεί στην πλατφόρμα για να αναλάβει τα χρήματά του, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει ανάληψη και κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία.

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Μια επενδυτική ευκαιρία που αποδείχθηκε παγίδα, κόστισε 40.000 ευρώ σε έναν 65χρονο που μένει στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα απάτης.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας πείστηκε να τοποθετήσει χρήματα σε επενδύσεις που αφορούσαν συναλλαγματικές αγορές. Οι υποτιθέμενοι επενδυτές τον καθοδηγούσαν σταδιακά ως προς τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, με αποτέλεσμα από την 1η Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026 να πραγματοποιεί διαδοχικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με το Creta24, τα χρήματα, όπως αναφέρει στην καταγγελία του, κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία και την Ισπανία, ακολουθώντας τις οδηγίες, που του έδιναν οι φερόμενοι ως επενδυτές.

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Για ένα διάστημα, ο 65χρονος πίστευε ότι τα χρήματά του παρέμεναν διαθέσιμα στην επενδυτική πλατφόρμα και ότι η διαδικασία εξελισσόταν κανονικά. Όταν όμως τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησε να συνδεθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να αναλάβει τα χρήματά του, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει ανάληψη.

Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι η επένδυση που του είχαν παρουσιάσει ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης.

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Ο 65χρονος απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε την υπόθεση, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση.

 

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