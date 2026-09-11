Ρέθυμνο: 40.000 ευρώ έχασε 65χρονος που έπεσε θύμα απάτης «ψευτοεπενδυτών»

Μια επενδυτική ευκαιρία που αποδείχθηκε παγίδα, κόστισε 40.000 ευρώ σε έναν 65χρονο που μένει στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι έπεσε θύμα απάτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας πείστηκε να τοποθετήσει χρήματα σε επενδύσεις που αφορούσαν συναλλαγματικές αγορές. Οι υποτιθέμενοι επενδυτές τον καθοδηγούσαν σταδιακά ως προς τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, με αποτέλεσμα από την 1η Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026 να πραγματοποιεί διαδοχικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με το Creta24, τα χρήματα, όπως αναφέρει στην καταγγελία του, κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία και την Ισπανία, ακολουθώντας τις οδηγίες, που του έδιναν οι φερόμενοι ως επενδυτές.

Για ένα διάστημα, ο 65χρονος πίστευε ότι τα χρήματά του παρέμεναν διαθέσιμα στην επενδυτική πλατφόρμα και ότι η διαδικασία εξελισσόταν κανονικά. Όταν όμως τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησε να συνδεθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να αναλάβει τα χρήματά του, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει ανάληψη.

Τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι η επένδυση που του είχαν παρουσιάσει ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης.

Ο 65χρονος απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε την υπόθεση, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν πλέον την υπόθεση.