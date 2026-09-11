Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων οι 2 γιατροί που συνελήφθησαν για τον θάνατό του

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη, καθώς στο ιδιωτικό ιατρείο τους, στο Κολωνάκι, κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ύστερα από τις πολύωρες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, αλλά και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο τους, απ’ όπου συνέλεξαν στοιχεία. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες και στην κατοικία τους, στο Ψυχικό, αλλά και στο σπίτι του καλλιτέχνη, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Οδηγούνται στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης

Με βάση τη δικογραφία που θα διαβαστεί, στην οποία περιλαμβάνονται τα έως τώρα στοιχεία της υπόθεσης, ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης θα απαγγείλει σε βάρος τους κατηγορίες που θα αποτυπώνουν ποινικά όσα έλαβαν χώρα εντός του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, την επιστημονική ορθότητα ενεργειών που έγιναν, τις, ζωτικής σημασίας, ιατρικές πράξεις που ενδεχομένως δεν έγιναν, καθώς και τα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις θεραπευτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Αμέσως μετά την μεταγωγή των κατηγορουμένων στην ανακρίτρια, που θα χειριστεί την κύρια έρευνα για την υπόθεση, από την οποία αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους, ο δικηγόρος της οικογένειας, πρόκειται να αιτηθεί τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων, αφού πρώτα λάβει αντίγραφο της δικογραφίας.

Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε ο καλλιτέχνης στην Καρνεάδου, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές φέρονται να έχουν βρει βίντεο που δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο χθες στη 1 το μεσημέρι, νωρίτερα από την ώρα που η γιατρός είπε στους αστυνομικούς.

Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα λειτουργούσε, γεγονός που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, όρισε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα. Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση, η αιτία θανάτου του καλλιτέχνη παραμένει, σε πρώτη φάση, απροσδιόριστη.

Η νεκροτομή-νεκροψία, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο τραγουδιστής υπέστη ισχαιμία του μυοκαρδίου, όμως, οι ιατροδικαστές αναζητούν το τι την προκάλεσε.

Αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που αναμένονται σε περίπου έναν μήνα. Ήδη πάντως, έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό θανάτου για να προχωρήσει η διαδικασία της ταφής του τραγουδιστή.

Η στιγμή που το ασθενόφορο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Μαζωνάκη

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενόφορο του ΕΚΑΒ φτάνει στην Καρνεάδου για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό της ΕΡΤ, φαίνεται το ασθενοφόρο να κινείται με αναμμένη τη σειρήνα στους δρόμους της περιοχής, λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται ώρα περίπου 16:28, γεγονός που δείχνει ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο περίπου επτά λεπτά αργότερα.

Το πλάνο καταγράφει τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Το ασθενοφόρο στρίβει από την οδό Ηροδότου και εισέρχεται στην οδό Καρνεάδου, με προορισμό το ιδιωτικό ιατρείο. Όπως επισημάνθηκε, το ιατρείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου ολοκληρώνεται η καταγραφή.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται η σειρήνα και φαίνεται η ταχύτητα με την οποία κινείται το ασθενοφόρο, προκειμένου να φτάσει στο σημείο και να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λίγα λεπτά μετά την κλήση, το πλήρωμα έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο και, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ξεκίνησε την προσπάθεια ανάνηψης.

Όπως αναφέρθηκε, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου είχε σπεύσει στο σημείο και μηχανή του ΕΚΑΒ μέσα σε 3,5 λεπτά.

Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση, χωρίς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πληρώματα να γνωρίζουν αρχικά την ταυτότητα του ανθρώπου για τον οποίο είχε γίνει η κλήση.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ