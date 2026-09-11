Αύξηση επιτοκίων: Πόσο μεγαλύτερη δόση θα πληρώνουν οι δανειολήπτες – Ποιους αφορά – Αναλυτικά παραδείγματα

Χιλιάδες δανειολήπτες θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερες δόσεις δανείων από την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μετά τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει για δεύτερη φορά το 2026 τα επιτόκια δανεισμού. Η νέα αύξηση κατά 0,25 μονάδες βάσης, που ανεβάζει τα επιτόκια στο 2,5%, στοχεύει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και επηρεάζει άμεσα τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγαλύτερες δόσεις δανείων θα πληρώνουν χιλιάδες δανειολήπτες, από την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει για 2η φορά, μέσα στο 2026, τα επιτόκια δανεισμού.
  • Η νέα αύξηση των επιτοκίων είναι της τάξης των 0,25 μονάδων βάσης και αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα στο 2,5% από 2,25%. Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση σε 3 μήνες, μια απόφαση της ΕΚΤ για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.
  • Η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει άμεσα τις δόσεις δανείων που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγαλύτερες δόσεις δανείων θα πληρώνουν χιλιάδες δανειολήπτες, από την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μετά τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει για 2η φορά, μέσα στο 2026, τα επιτόκια δανεισμού.

ΕΚΤ: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης-Τι λέει για τον πληθωρισμό

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας   

Η νέα αύξηση των επιτοκίων είναι της τάξης των 0,25 μονάδων βάσης και αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα στο 2,5% από 2,25% σήμερα. Πρόκειται για την δεύτερη αύξηση των επιτοκίων σε 3 μήνες, μια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν μεγαλύτερες δόσεις δανείων

Άνοδος των επιτοκίων που επηρεάζουν άμεσα τις δόσεις δανείων που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

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