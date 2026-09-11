Αύξηση επιτοκίων: Πόσο μεγαλύτερη δόση θα πληρώνουν οι δανειολήπτες – Ποιους αφορά – Αναλυτικά παραδείγματα

Μεγαλύτερες δόσεις δανείων θα πληρώνουν χιλιάδες δανειολήπτες, από την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, μετά τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει για 2η φορά, μέσα στο 2026, τα επιτόκια δανεισμού.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η νέα αύξηση των επιτοκίων είναι της τάξης των 0,25 μονάδων βάσης και αναμένεται να φτάσει την επόμενη εβδομάδα στο 2,5% από 2,25% σήμερα. Πρόκειται για την δεύτερη αύξηση των επιτοκίων σε 3 μήνες, μια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις.

Ποιοι θα πληρώσουν μεγαλύτερες δόσεις δανείων

Άνοδος των επιτοκίων που επηρεάζουν άμεσα τις δόσεις δανείων που υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο.

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