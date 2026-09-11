Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το ασθενόφορο φτάνει στην κλινική για να παραλάβει τον Μαζωνάκη – Σήμερα οι 2 εξελίξεις-«κλειδιά»

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Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενόφορο του ΕΚΑΒ φτάνει στην Καρνεάδου για να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό της ΕΡΤ, φαίνεται το ασθενοφόρο να κινείται με αναμμένη τη σειρήνα στους δρόμους της περιοχής, λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4:21, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται ώρα περίπου 4:28, γεγονός που δείχνει ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο περίπου επτά λεπτά αργότερα.

Το πλάνο καταγράφει τα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Το ασθενοφόρο στρίβει από την οδό Ηροδότου και εισέρχεται στην οδό Καρνεάδου, με προορισμό το ιδιωτικό ιατρείο. Όπως επισημάνθηκε, το ιατρείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου ολοκληρώνεται η καταγραφή.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο ακούγεται η σειρήνα και φαίνεται η ταχύτητα με την οποία κινείται το ασθενοφόρο, προκειμένου να φτάσει στο σημείο και να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λίγα λεπτά μετά την κλήση, το πλήρωμα έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο και, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ξεκίνησε την προσπάθεια ανάνηψης.

Όπως αναφέρθηκε, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου είχε σπεύσει στο σημείο και μηχανή του ΕΚΑΒ μέσα σε 3,5 λεπτά.

Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση, χωρίς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα πληρώματα να γνωρίζουν αρχικά την ταυτότητα του ανθρώπου για τον οποίο είχε γίνει η κλήση.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ

Σήμερα οι 2 εξελίξεις-«κλειδιά»

Στο μεταξύ η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς φέρνει εξελίξεις σε δύο επίπεδα, αμφότερα πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της έρευνας. Αφενός, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα Παρασκευή (11/9) οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου της Καρνεάδου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

Σήμερα οι 2 εξελίξεις-«κλειδιά»

Αφετέρου, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή, διαδικασία που θεωρείται καθοριστική για την πορεία της έρευνας και την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου του.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και κρατούνται, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο με τις πολυδιαφημισμένες θεραπείες.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις

Καθοριστική θεωρείται η σημερινή νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να φωτίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και να δώσουν απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και την ιατρική διαδικασία που είχε προηγηθεί.

Η οικογένεια του τραγουδιστή, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης και θα αξιολογήσει τα ευρήματα.

Στο μικροσκόπιο το κρίσιμο τρίωρο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το χρονικό διάστημα από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τις ενέργειες των δύο γιατρών, αλλά και τον χρόνο που μεσολάβησε έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο του ιδιωτικού ιατρείου, ενώ έρευνες έχουν γίνει και στις κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και στην κατοικία του τραγουδιστή.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχουν τόσο οι καταθέσεις των εμπλεκομένων όσο και τα ευρήματα από την αυτοψία στο μοιραίο ιατρείο.

«Ο Μαζωνάκης είχε υπερδιέγερση» φέρεται να υποστήριξε η γιατρός

Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο εμφανίζοντας, όπως φέρεται να ανέφερε, εικόνα υπερδιέγερσης.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει με τον τραγουδιστή από την προηγούμενη ημέρα να υποβληθεί σε θεραπεία αναζωογόνησης.

Ωστόσο, κατά την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, δεν είχαν αποτέλεσμα. Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Ερευνάται η σύνδεση της ανακοπής με την ιατρική πράξη

Βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι πλέον να διαπιστωθεί εάν η ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής συνδέεται με την ιατρική πράξη που είχε προηγηθεί.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς εξετάζεται εάν πραγματοποιήθηκε τέτοια θεραπευτική διαδικασία, υπό ποιες συνθήκες έγινε και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν την άδεια που διέθετε το ιδιωτικό ιατρείο καθώς φαίνεται να προκύπτουν παραβάσεις για τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων.

Στο πλαίσιο αυτό ερευνώνται και τα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό της κλινικής. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο enikos.gr χθες Πέμπτη (10/9) o πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης , σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον από τις αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και ποιος εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε.

Συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας

Χθες, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, βρέθηκαν για ενημέρωση οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο κατά το κρίσιμο τρίωρο και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή πράξεις που συνδέονται αιτιωδώς με την κατάληξη του τραγουδιστή.