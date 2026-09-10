Μαζωνάκης: Και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι διατηρούσε ο γιατρός που συνελήφθη για τον θάνατο του τραγουδιστή – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγαλώνει το θρίλερ γύρω από το ζευγάρι γιατρών που συνελήφθησαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν δείχνουν ότι υπάρχει άλλος ένας χώρος που λειτουργούσε ως ιατρείο.

Σύμφωνα με το ANT1, ένας εκ των δύο συλληφθέντων ιατρών, ήταν αυτός που «έτρεχε» τον δεύτερο αυτόν χώρο. Και ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου και πιο συγκεκριμένα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6. Πρόκειται για μια πολυκατοικία, στην οποία στεγάζεται ο συγκεκριμένος που λειτουργεί μία αντιπροσωπεία ιατρικών ειδών.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στον ΑΝΤ1, το πρωί, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ένας άγνωστος έφτασε στο σημείο, μπήκε στον χώρο της πολυκατοικίας και αφαίρεσε από το κουδούνι της πολυκατοικίας το όνομα του γιατρού, το οποίο αναγράφονταν και στο θυροτηλέφωνο.

Αντιπροσωπεία αλλά… και ιατρείο

Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6 λειτουργούσε ως αντιπροσωπεία ιατρικών ειδών αλλά και ως ιατρείο, με αποτέλεσμα να προσέρχονται κανονικά ασθενείς για θεραπείες. Ωστόσο πουθενά στην πολυκατοικία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να μαρτυρά πως υπάρχει κάποιος ιατρικός χώρος εκεί.

Στο σημείο δεν έχει πάει ακόμα η αστυνομία ή κλιμάκιο τοι ιατρικού συλλόγου, όπως έγινε στην οδό Καρνεάδου.