Η ομάδα του ΑΝΤ1 μαζί – Το λαμπερό δείπνο πριν από την νέα σεζόν

Μια ξεχωριστή βραδιά για την οικογένεια του ΑΝΤ1 ήταν το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.

Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη συναντήθηκαν σε ένα δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Η βραδιά έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, και έδωσε την ευκαιρία, εν όψει της νέας σεζόν, σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό.

Τους χαιρετισμούς τους έστειλαν και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η νέα σεζόν ξεκινάει με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στην ενημέρωση και, παράλληλα, να συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυθεντική ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η βραδιά ανέδειξε τη δύναμη μιας δεμένης ομάδας με πρόσωπα που μοιράζονται, δημιουργούν και προχωρούν μαζί.