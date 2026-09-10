Η ομάδα του ΑΝΤ1 μαζί – Το λαμπερό δείπνο πριν από την νέα σεζόν

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Ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Σία Κοσιώνη και ο Θοδωρής Κυριακού
Ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Σία Κοσιώνη και ο Θοδωρής Κυριακού
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Μια ξεχωριστή βραδιά για την οικογένεια του ΑΝΤ1 ήταν το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.

Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη συναντήθηκαν σε ένα δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Άρτεμις Δήμου (General Manager of News & Informative shows ANT1), Νίκος Χατζηνικολάου, Ρένα Μόρφη, Ρίτσα Μπιζόγλη, Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Φωτεινή Γεωργίου

Η βραδιά έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, και έδωσε την ευκαιρία, εν όψει της νέας σεζόν, σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό.

Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Λιάγκας, Βασίλης Χιώτης, Σία Κοσιώνη, Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Άκης Παυλόπουλος
Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Κατερίνα Παπουτσάκη, Πέτρος Κουσουλός
Γρηγόρης Αρναούτογλου, Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς
Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Ρένος Χαραλαμπίδης, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Νίκος Χριστοφόρου (Chief Content Officer Antenna Group)

Τους χαιρετισμούς τους έστειλαν και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η νέα σεζόν  ξεκινάει με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στην ενημέρωση και, παράλληλα, να συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυθεντική ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η βραδιά ανέδειξε τη δύναμη μιας δεμένης ομάδας με πρόσωπα που μοιράζονται, δημιουργούν και προχωρούν μαζί.

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