Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-1: Τρίτη σερί νίκη και κορυφή για τους «πράσινους» (δείτε τα highlights)

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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου συγκατοικεί με τον Παναιτωλικό.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να κάμψουν την αντίσταση της Κηφισιάς, η οποία αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 63ο λεπτό.

Το σκορ άνοιξε στο 53’, όταν ο Αντίνο έδωσε την ασίστ στον Κάνγκουα, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Κηφισιά, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 74’ με τον Θεοδωρίδη.

Η λύση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 81’. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, πριν Την τελική… πινελιά στη νίκη του Παναθηναϊκού έβαλε στο 90’+1’ ο Ραστόντερ βάλει στην τελική… πινελιά στο 90’+1′, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 για τους «πράσινους».

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: 56’ Καμαρά – 11’ Ζολιμπουά, 47’ Μάνσο, 79’ Αντόνισε, 86’ Μπένι

Κόκκινες: 63’ Ζολιμπουά (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (90’+2’ Κάτρης), Ταμπόρδα, Καμαρά (90’+2’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (60’ Λούζα), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (85’ Ραστόντερ), Τεττέη (60’ Ουναΐ).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Κούσουλος (58’ Γιαγκνέ), Ρουκουνάκης (85’ Χριστόπουλος), Ζέρσον Σόουζα (58’ Μπένι), Πόμπο (67’ Ντε Λουίς), Αντόνισε, Σαγάλ (67’ Θεοδωρίδης).

Η βαθμολογία της Super League: