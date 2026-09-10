Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ – «Είναι από τους καλύτερους προπονητές, ταιριάζει στη νοοτροπία μας»

Σε νέα αγωνιστική περίοδο περνά ο Ολυμπιακός, με τον ισχυρό άνδρα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη να παρουσιάζει στους ποδοσφαιριστές και στο προσωπικό της ομάδας τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον αθλητικό διευθυντή Αντόνιο Κορδόν και τον επικεφαλής του recruitment του Ομίλου, Τζόφρεϊ Μονκάδα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Προπονητικό Κέντρο των «ερυθρόλευκων», λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, στην οποία ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας.

Παράλληλα, η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται με αυξημένο ρυθμό, καθώς έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (12/9) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τα δεδομένα να δείχνουν ότι η αναμέτρηση οδεύει προς sold out.

Η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη

Κατά την παρουσίαση των νέων στελεχών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, στους στόχους της νέας σεζόν, αλλά και στα πρόσωπα που συνεργάστηκαν με τον σύλλογο τα προηγούμενα χρόνια.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και που σας βλέπω όλους εδώ, σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το Πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελος του κλαμπ. Της μεγαλύτερης αγάπης μας, που είναι η ομάδα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Φυσικά, πάντα εκτιμούμε τους παίκτες, τους προπονητές και τα μέλη του επιτελείου με τους οποίους έχουμε δουλέψει και συνεργαστεί. Έχουμε γιορτάσει μαζί μεγάλες νίκες, μεγάλους θριάμβους και επιτυχίες τα προηγούμενα χρόνια. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρχαν μένουν για πάντα. Αυτό ισχύει για τον κ. Μεντιλίμπαρ, για τον κ. Κοβάσεβιτς, με τον οποίο ήμασταν μαζί από τότε που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, το 2010.

Και φυσικά τα τελευταία τρία χρόνια με τον κ. Μεντιλίμπαρ. Τώρα, σήμερα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ιμανόλ, τον νέο προπονητή.

Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στη νοοτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Από τότε που αναλάβαμε τον Ολυμπιακό, πριν από 16 χρόνια, η σχέση με τους Βάσκους ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Όπως συνέβη με τον Βαλβέρδε, με τον Μεντιλίμπαρ και τώρα με τον Ιμανόλ. Εξαιρετικά καλή και εύχομαι να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Εύχομαι τα καλύτερα.

Το δεύτερο πρόσωπο, που είναι επίσης γνώριμο και με το οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και, για κάποιους προσωπικούς λόγους, έπρεπε να κάνουμε ένα διάλειμμα, είναι ο αθλητικός διευθυντής Αντόνιο Κορδόν. Είναι ένα πρόσωπο που έχει μεγάλη εμπειρία και έχουμε εξαιρετική σχέση τα τελευταία χρόνια. Να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία του και τον χαρακτήρα του.

Ένα ακόμη πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει συνεργασία εδώ και περισσότερο από έναν μήνα είναι ο Τζόφρεϊ Μονκάδα, ως επικεφαλής του recruitment για τον Ολυμπιακό και το γκρουπ μας. Το βιογραφικό και η εμπειρία του σε ομάδες όπως η Μίλαν και η Μονακό μιλούν από μόνα τους, με τους παίκτες που έχει φέρει σε αυτές τις ομάδες και με τις επιτυχίες που είχαν αυτοί οι παίκτες όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε και θέλω όλοι όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το 100% για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.

Πρώτα απ’ όλα το Πρωτάθλημα και να διανύσουμε όλο τον δρόμο στο Europa League. Σας τα λέω αυτά όχι για να σας δώσω κίνητρο, αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σπουδαίοι παίκτες, με εξαιρετική νοοτροπία και δυνατότητες, και όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε θαύματα. Και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω και απαιτώ από όλους είναι να είστε αφοσιωμένοι, να τα δίνετε όλα στην προπόνηση και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι εδώ, για να συνεργάζεται, να βοηθά και να παίρνει το καλύτερο δυνατό από όλους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να δω δουλειά, αφοσίωση, αποτελέσματα και νίκες. Να είστε υγιείς, δυνατοί και θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί, ως οικογένεια και ως εξαιρετική ομάδα που είμαστε. Ό,τι καλύτερο για όλους».

Προς sold out το «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός πλέον έχει νέο προπονητή και εισέρχεται σε μία περίοδο αλλαγών, με νέα πρόσωπα στο ρόστερ και διαφορετικές αγωνιστικές απαιτήσεις και συστήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη του κόσμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το νέο ξεκίνημα της ομάδας.

Η πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού αναμένεται να γίνει απέναντι στον ΟΦΗ, το Σάββατο (12/9), στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για την αναμέτρηση έχουν απομείνει 3.500 εισιτήρια, με την κίνηση στη διάθεσή τους να δημιουργεί προϋποθέσεις για γεμάτο γήπεδο στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου υπό τις οδηγίες του Ισπανού τεχνικού.