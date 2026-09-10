Η Τέιλορ Σουίφτ έγινε… έντομο: Νέο γένος και 4 είδη πήραν τα ονόματα τους από εκείνη και τα άλμπουμ της

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει Grammys, δισεκατομμύρια streams και μία από τις μεγαλύτερες περιοδείες στην ιστορία της μουσικής. Τώρα απέκτησε και κάτι σαφώς πιο απρόσμενο: ένα ολόκληρο γένος φυτοφάγων εντόμων που φέρει το όνομα των θαυμαστών της, με τέσσερα νέα είδη να παραπέμπουν στην ίδια και σε άλμπουμ της. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επιστήμονες βάζουν τη Σουίφτ στο… ζωικό βασίλειο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Ρίβερσαϊντ (UC Riverside) ανακοίνωσαν την περιγραφή 12 νέων ειδών φυτοφάγων εντόμων από την Αυστραλία, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Insect Systematics and Evolution. Ένα από τα νέα γένη πήρε το όνομα Swiftiephylus, προς τιμήν της Τέιλορ Σουίφτ και των «Swifties», όπως αποκαλούνται οι θαυμαστές της.

Και οι επιστήμονες δεν σταμάτησαν εκεί.

Taylor, Lover, Fearless και Poets έγιναν επιστημονικά ονόματα

Στο νέο γένος εντάχθηκαν τέσσερα είδη, των οποίων οι ονομασίες κρύβουν μικρά «πασχαλινά αυγά» για τους θαυμαστές της τραγουδίστριας, από τα τραγούδια και τα άλμπουμ της:

Swiftiephylus taylorae, από το Taylor, Swiftiephylus amator, από το Lover, Swiftiephylus intrepidus, από το Fearless, και Swiftiephylus poetorum, από το The Tortured Poets Department. Οι ονομασίες amator, intrepidus και poetorum αντιστοιχούν στα λατινικά στις έννοιες «εραστής», «ατρόμητος» και «των ποιητών».

Ακόμη και το Swiftiephylus είναι λογοπαίγνιο. Συνδυάζει τη λέξη Swiftie με το Phylus, όνομα που χρησιμοποιείται στην ταξινομική ονοματολογία αυτής της ομάδας εντόμων.

Τα μικροσκοπικά αυτά ζώα ανήκουν στην οικογένεια Miridae, τη μεγαλύτερη οικογένεια των λεγόμενων «true bugs», με περισσότερα από 11.000 καταγεγραμμένα είδη παγκοσμίως. Τα συγκεκριμένα νέα είδη συνδέονται στενά με αυστραλιανά δέντρα και θάμνους γνωστά ως she-oaks, όπου πολλά τέτοια έντομα περνούν ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους.

Τα ξανθά μαλλιά και τα κόκκινα χείλη της Σουίφτ έδωσαν την ιδέα

Πίσω από την ονοματοδοσία βρίσκεται η Σάρα Σρέντερ, διδακτορική φοιτήτρια Εντομολογίας στο UC Riverside και δηλωμένη Swiftie.

Δεν ήταν μόνο η μουσική της Σουίφτ που την ενέπνευσε. Ήταν και… τα χρώματα των εντόμων.

Όπως εξήγησε η ίδια, το χαρακτηριστικό παρουσιαστικό της τραγουδίστριας συνδέεται εδώ και χρόνια με ξανθά μαλλιά και κόκκινα χείλη, ενώ τα συγκεκριμένα έντομα έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα με κόκκινες λεπτομέρειες. Στη μελέτη η Σρέντερ τα περιγράφει μάλιστα ως «ξανθά».

Η ερευνήτρια τόνισε ότι η επιλογή του ονόματος δεν έγινε μόνο ως φόρος τιμής στην ποπ σταρ, αλλά και ως τρόπος να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού στην τεράστια βιοποικιλότητα που παραμένει ακόμη άγνωστη στην επιστήμη.

«Ένιωσα ότι ήταν αυθεντικό για εμένα, ως Swiftie εδώ και πολλά χρόνια, να τιμήσω την Τέιλορ με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα να στρέψω την προσοχή στην ποικιλία των εντόμων που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί», δήλωσε.

Τα δείγματα περίμεναν δεκαετίες για να αποκτήσουν όνομα

Τα έντομα δεν συλλέχθηκαν τώρα. Ερευνητές του American Museum of Natural History και Αυστραλοί συνεργάτες είχαν συγκεντρώσει τα συγκεκριμένα δείγματα μεταξύ 1995 και 2004, στο πλαίσιο μιας τεράστιας συλλογής που ξεπέρασε τα 50.000 δείγματα. Χρειάστηκαν, όμως, χρόνια ταξινομικής μελέτης μέχρι ορισμένα από αυτά να αναγνωριστούν και να περιγραφούν ως νέα είδη.

Για τη Σρέντερ, η διαδικασία αυτή έχει και άμεση σχέση με την προστασία της φύσης. Όπως σημείωσε, η ταξινομία αποτελεί θεμέλιο της διατήρησης των ειδών: εάν ένα είδος δεν έχει καν περιγραφεί επιστημονικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει και επομένως να το προστατεύσει, αναφέρει το People.

Δεν είναι το πρώτο ζώο που πήρε το όνομα της Τέιλορ Σουίφτ

Η νέα «οικογένεια» των Swiftiephylus έχει ήδη παρέα. Το 2022, επιστήμονες του Virginia Tech περιέγραψαν ένα νέο είδος χιλιοποδαρούσας από τα Απαλάχια Όρη των ΗΠΑ και το ονόμασαν Nannaria swiftae προς τιμήν της Τέιλορ Σουίφτ. Το είδος εντοπίστηκε στο Τενεσί, πολιτεία με την οποία η τραγουδίστρια έχει στενή σχέση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Ο επικεφαλής ερευνητής Ντέρεκ Χένεν είχε εξηγήσει ότι ήταν θαυμαστής της και ότι η μουσική της τον είχε βοηθήσει να αντέξει «τα πάνω και τα κάτω» των μεταπτυχιακών σπουδών του. Το όνομα ήταν, όπως είπε, ο δικός του τρόπος να την ευχαριστήσει.

Και έναν χρόνο αργότερα ήρθε η… αράχνη.

Και μια αράχνη «Swiftay» από την Κόστα Ρίκα

Το 2023 ο επιστήμονας Μπρόγκαν Πετ περιέγραψε στο περιοδικό Zootaxa ένα νέο είδος αράχνης από την Κόστα Ρίκα με το όνομα Castianeira swiftay. Το όνομα swiftay είναι αναγραμματισμός του Taylor Swift.

Πρόκειται για μικρή αράχνη που μιμείται στην εμφάνιση τα μυρμήγκια και έχει μήκος περίπου 6 έως 8 χιλιοστά. Στην επιστημονική περιγραφή του είδους αναφέρεται ρητά ότι το όνομα αποτελεί φόρο τιμής στην τραγουδίστρια, η μουσική της οποίας βοήθησε τον ερευνητή να παραμένει δραστήριος και συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια πολλών νυχτερινών ωρών στο μικροσκόπιο.

Έτσι, η Τέιλορ Σουίφτ έχει πλέον το όνομά της συνδεδεμένο επιστημονικά με μια χιλιοποδαρούσα, μια αράχνη και ένα ολόκληρο νέο γένος εντόμων με τέσσερα είδη.