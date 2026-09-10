Πλασμαφαίρεση: Η πανάκριβη θεραπεία που έγινε μόδα στους celebrities – Από την Πάλτροου στον Μπράιαν Τζόνσον

Η λέξη «πλασμαφαίρεση» βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο τραγουδιστής είχε μεταβεί σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση, με τις ακριβείς συνθήκες όσων συνέβησαν εκεί να αποτελούν πλέον αντικείμενο έρευνας.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στη Βρετανία, η ίδια ιατρική τεχνολογία έχει εδώ και χρόνια περάσει και στον κόσμο της μακροζωίας και της πανάκριβης ευεξίας. Ηθοποιοί, επιχειρηματίες και διάσημες τηλεοπτικές προσωπικότητες έχουν δοκιμάσει είτε θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος είτε άλλες μορφές φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας χιλιάδες ή ακόμη και δεκάδες χιλιάδες δολάρια με την προσδοκία ότι θα απομακρύνουν ανεπιθύμητες ουσίες από το αίμα τους ή θα επιβραδύνουν τη βιολογική γήρανση.

Και εδώ βρίσκεται η κρίσιμη λεπτομέρεια: οι διαφορετικές αυτές διαδικασίες δεν είναι όλες ίδιες, ούτε οι ισχυρισμοί περί «αποτοξίνωσης» και αντιγήρανσης έχουν την ίδια επιστημονική τεκμηρίωση με τις καθιερωμένες ιατρικές εφαρμογές της πλασμαφαίρεσης.

Τι είναι στην πραγματικότητα η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση (plasmapheresis) είναι διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα και το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κυτταρικά συστατικά του.

Όπως εξηγεί η Cleveland Clinic, διαφορετική, αν και συγγενής, διαδικασία είναι η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange – TPE). Σε αυτήν, το πλάσμα του ασθενούς αφαιρείται και αντικαθίσταται από άλλο υγρό, συχνά διάλυμα που περιέχει αλβουμίνη ή, ανάλογα με την περίπτωση, πλάσμα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με το υγρό αντικατάστασης.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποια θεραπεία που γεννήθηκε από τη μόδα της ευεξίας. Η θεραπευτική αφαίρεση συστατικών του αίματος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Αφαίρεσης Συστατικών του Αίματος (American Society for Apheresis – ASFA) αξιολογούν 166 επιμέρους θεραπευτικές ενδείξεις σε 91 κατηγορίες ασθενειών και ιατρικών καταστάσεων.

Το σχετικά καινούργιο φαινόμενο είναι άλλο: η μεταφορά μιας πραγματικής ιατρικής τεχνολογίας από το νοσοκομείο στην αγορά της μακροζωίας, όπου προσφέρεται σε υγιείς και εύπορους πελάτες ως μέσο «αποτοξίνωσης», απομάκρυνσης μικροπλαστικών ή ακόμη και ανανέωσης του οργανισμού.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Πέντε συνεδρίες για κόπωση και «εγκεφαλική ομίχλη»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι μία από τις διασημότερες υποστηρίκτριες ανορθόδοξων πρακτικών ευεξίας. Τον Φεβρουάριο του 2026 αποκάλυψε ότι ταξίδεψε στο Σικάγο και υποβλήθηκε σε θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Σύμφωνα με την ίδια την ιστοσελίδα της, Goop, η ηθοποιός αναζητούσε λύση για χρόνια κόπωση και επίμονη «εγκεφαλική ομίχλη», ενώ ενδιαφερόταν για τη θεωρία ότι μέσω της διαδικασίας θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το αίμα ουσίες που επιβάρυναν τον οργανισμό της.

Η Πάλτροου έκανε πέντε συνεδρίες σε κλινική του Σικάγου και δήλωσε αργότερα ότι αισθάνθηκε πολύ καλύτερα, με μεγαλύτερη διαύγεια και ένα αίσθημα «ελαφρότητας». Σύμφωνα με το Yahoo News UK, ένας τέτοιος κύκλος θεραπείας μπορούσε να κοστίσει έως περίπου 43.000 ευρώ.

Ορλάντο Μπλουμ: Σχεδόν 12.000 ευρώ για να απομακρύνει μικροπλαστικά

Ο Ορλάντο Μπλουμ προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν το 2025 δημοσίευσε φωτογραφία του συνδεδεμένου σε μηχάνημα σε κλινική του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το βρετανικό LBC, η συνεδρία διήρκεσε περίπου δύο ώρες και κόστισε σχεδόν 12.000 ευρώ. Ο ηθοποιός ανέφερε ότι στόχος του ήταν να απομακρύνει από τον οργανισμό του μικροπλαστικά και τοξικές χημικές ουσίες.

Στην περίπτωσή του, όμως, δεν επρόκειτο για την κλασική θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Όπως εξηγούσε η κλινική και μετέδωσε το LBC, το πλάσμα διαχωρίστηκε από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος, πέρασε από ειδικό φίλτρο και στη συνέχεια επανενώθηκε με τα κύτταρα του αίματος και επέστρεψε στον οργανισμό. Δεν αφαιρέθηκε για να αντικατασταθεί με αλβουμίνη ή άλλο υγρό, όπως συμβαίνει στην κλασική θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Μπράιαν Τζόνσον: Έβαλε στο πείραμα ακόμη και τον 17χρονο γιο του

Αν υπάρχει, πάντως, ένα πρόσωπο που έχει μετατρέψει τη μάχη εναντίον της γήρανσης σε προσωπική αποστολή, αυτό είναι ο Μπράιαν Τζόνσον.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας τεχνολογίας έχει γίνει διεθνώς γνωστός για το πρόγραμμα Blueprint («Σχέδιο»), μέσα από το οποίο παρακολουθεί σχολαστικά δεκάδες δείκτες του οργανισμού του και δοκιμάζει παρεμβάσεις με στόχο να επιβραδύνει τη βιολογική του ηλικία.

Το 2023 έκανε ίσως το πιο ακραίο πείραμα της προσπάθειάς του. Όπως είχε αποκαλύψει το Bloomberg News, ο τότε 45χρονος Τζόνσον πήγε σε κέντρο στο Τέξας μαζί με τον 17χρονο γιο του Τάλματζ και τον 70χρονο πατέρα του Ρίτσαρντ. Οι τρεις τους πραγματοποίησαν αυτό που ο Τζόνσον αποκάλεσε «πολυγενεακή ανταλλαγή πλάσματος».

Από τον γιο του αφαιρέθηκε περίπου ένα λίτρο αίματος, το οποίο διαχωρίστηκε στα συστατικά του. Στη συνέχεια, ο Τζόνσον έλαβε το πλάσμα του 17χρονου, ενώ ο 70χρονος πατέρας του έλαβε πλάσμα από τον ίδιο τον Μπράιαν Τζόνσον.

Και ύστερα ήρθε το αποτέλεσμα που χάλασε κάπως το αφήγημα της «νεότητας σε σακούλα». Τον Ιούλιο του 2023 ο Τζόνσον ανακοίνωσε ότι σταματούσε τις θεραπείες με νεαρό πλάσμα, καθώς μετά από έξι ανταλλαγές του ενός λίτρου δεν είχε εντοπίσει όφελος στους βιολογικούς δείκτες που παρακολουθούσε. Το Fortune κατέγραψε τότε την παραδοχή του ότι δεν είχε διαπιστώσει «κανένα όφελος».

Δεν εγκατέλειψε, ωστόσο, την ιδέα της παρέμβασης στο πλάσμα του. Τον Οκτώβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι έκανε την πρώτη του ολική θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, κατά την οποία, όπως έγραψε ο ίδιος, το πλάσμα του αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με αλβουμίνη. Είχε προγραμματίσει συνολικά έξι τέτοιες συνεδρίες.

Η ιστορία του Τζόνσον έχει γίνει εμβληματική της νέας βιομηχανίας μακροζωίας: πραγματικές ιατρικές τεχνικές μεταφέρονται σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν τεράστια ποσά και να μετατρέψουν το ίδιο τους το σώμα σε διαρκές πείραμα.

Completed my first total plasma exchange (TPE). Removing all the plasma in my body and replacing with Albumin. This is different from what I did last year: removing 1 L of plasma from my body and then replacing it with 1 L of plasma from my blood boy @talmagejohnson_ . I gave my one liter of plasma to my father. This time around there’s no blood boy involved. TPE removes all of my body’s plasma and replaces it with Albumin. The therapy objectives are to remove toxins from my body. The evidence is emergent. Others use TPE for autoimmune disorders, blood disorders, neurological conditions, transplant-related complications, and replacement of missing plasma components. As we normally do, we completed a bunch of baseline measurements before this therapy including toxins but other things too such as speed of aging, organ ages, microplastics and many other biomarkers. I’ll do six total treatments. The operator, who’s been doing TPE for 9 years, said my plasma is the cleanest he’s ever seen. By far. He couldn’t get over it. When we finished, he couldn’t bring himself to throw it away. He was imagining all the good that it could do in the world. On people’s face as PRP therapy. In their body, rejuvenating organs. There is probably a path to auction off or donate my plasma on this next go around. Liquid gold. Remember that when my father received 1 L of my plasma his speed of aging dropped by 25 years and stayed that way for six months. We don’t know if it was from my super plasma or if it was from removing his plasma, but the results are interesting nonetheless. The whole procedure took just under 2 hours. — Bryan Johnson (@bryan_johnson) October 14, 2024

Σάιμον Κάουελ: «Μου παίρνουν το αίμα, το ξεπλένουν και το φιλτράρουν»

Στο ίδιο κυνήγι της νεότητας έχει μπει και ο Σάιμον Κάουελ. Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός και τηλεοπτικός κριτής αποκάλυψε το 2025 ότι επισκέπτεται κέντρο ευεξίας όπου, σύμφωνα με την περιγραφή του, του παίρνουν το αίμα, το «ξεπλένουν», το «φιλτράρουν» και στη συνέχεια το επιστρέφουν στο σώμα του.

Ο Κάουελ υποστήριξε μάλιστα ότι έχει καταφέρει να «γερνά αντίστροφα», αν και απέδωσε την αλλαγή όχι μόνο στη συγκεκριμένη διαδικασία αλλά και σε καλύτερη διατροφή, περισσότερη άσκηση, λιγότερο στρες και συμπληρώματα διατροφής, σύμφωνα με τη βρετανική Evening Standard.

Στην περίπτωση του Κάουελ δεν έχουν δοθεί αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες ώστε η διαδικασία που περιγράφει να ταυτιστεί με βεβαιότητα με την κλασική θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος.

Μέχρι και ο Τζο Ρόγκαν μπήκε στο παιχνίδι

Το 2026 η τάση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή στις ΗΠΑ όταν ο Τζο Ρόγκαν δημοσίευσε τη δική του εμπειρία από πλασμαφαίρεση.

Το αμερικανικό Men’s Health ανέφερε τον Απρίλιο ότι ο Ρόγκαν παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φιάλη με το πλάσμα που είχε αφαιρεθεί από το αίμα του, γράφοντας ότι το πλάσμα μεταφέρει φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, «τοξίνες» και άλλα παραπροϊόντα που συσσωρεύονται με τον χρόνο.

Οι γιατροί που μίλησαν στο περιοδικό ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί. Τόνισαν ότι η πλασμαφαίρεση είναι πραγματική και σημαντική ιατρική διαδικασία, όμως δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη ότι υγιείς άνθρωποι ωφελούνται υποβαλλόμενοι σε αυτήν με στόχο την απομάκρυνση «τοξινών» ή την παράταση της ζωής.

Το ίδιο δημοσίευμα στάθηκε και στους ισχυρισμούς περί μικροπλαστικών. Μία μικρή μελέτη είχε υποδείξει ότι η πλασμαφαίρεση ενδέχεται να απομακρύνει σωματίδια που μοιάζουν με μικροπλαστικά από το αίμα, ωστόσο αφορούσε μόλις 21 άτομα και δεν ποσοτικοποίησε την ποσότητα μικροπλαστικών πριν και μετά τη διαδικασία.

Μπορεί πράγματι να «γυρίσει πίσω» το βιολογικό ρολόι;

Η απάντηση της επιστήμης δεν είναι ένα απλό «ναι» ή «όχι». Το 2025 δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell μία μικρή τυχαιοποιημένη μελέτη σε 42 άτομα άνω των 50 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες βιολογικής ηλικίας μετά από διαφορετικά σχήματα θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος, με τα πιο έντονα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ομάδα που έλαβε και ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη.

Πρόκειται για ενδιαφέρον εύρημα, όχι όμως για απόδειξη ότι η διαδικασία παρατείνει τη ζωή, αποτρέπει ασθένειες ή κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά «νεότερο».

Μάλιστα, άλλη κλινική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο Scientific Reports εξέτασε πλασμαφαίρεση σε υγιείς ενήλικες και επισήμανε ότι οι ενδείξεις για την επίδρασή της στην επιγενετική γήρανση του ανθρώπου παραμένουν περιορισμένες. Οι ερευνητές κατέγραψαν αλλαγές σε σειρά βιοχημικών δεικτών, χωρίς τα στοιχεία να επιτρέπουν τον ισχυρισμό ότι έχει αποδειχθεί θεραπεία αναζωογόνησης.

Δεν είναι μια απλή συνεδρία ευεξίας

Το γεγονός ότι η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται σε κέντρα μακροζωίας δεν την μετατρέπει σε απλή αισθητική ή χαλαρωτική θεραπεία.

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, μεταξύ των πιθανών επιπλοκών της ανταλλαγής πλάσματος περιλαμβάνονται η πτώση της αρτηριακής πίεσης, η μείωση των επιπέδων ασβεστίου ή μαγνησίου και η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος.

Η Αμερικανική Εταιρεία Αφαίρεσης Συστατικών του Αίματος επισημαίνει επίσης ότι οι θεραπευτικές διαδικασίες αφαίρεσης πραγματοποιούνται σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν σοβαρές παθήσεις ή φυσιολογικές διαταραχές και υπογραμμίζει την ανάγκη για ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλη ιατρική εποπτεία.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση των εμπορικών θεραπειών με πλάσμα από νεαρούς δότες, σαν εκείνες που είχαν προκαλέσει συζήτηση και με το πείραμα του Μπράιαν Τζόνσον.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει προειδοποιήσει τους καταναλωτές ότι δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα κλινικά οφέλη από τη χορήγηση «νεαρού πλάσματος» για τη φυσιολογική γήρανση ή την απώλεια μνήμης. Το 2024 επανέλαβε ότι δεν γνωρίζει στοιχεία που να αποδεικνύουν αποτελεσματικότητα για τέτοιες χρήσεις και υπενθύμισε ότι οι μεταγγίσεις πλάσματος ενέχουν κινδύνους, μεταξύ άλλων αλλεργικές αντιδράσεις, μετάδοση λοιμώξεων και αναπνευστικές επιπλοκές.

Από την Ιατρική στη βιομηχανία της μακροζωίας

Κάπως έτσι, η πλασμαφαίρεση βρίσκεται σήμερα στο σημείο όπου τέμνονται τρεις διαφορετικοί κόσμοι: η καθιερωμένη Ιατρική, η επιστημονική έρευνα για τη γήρανση και μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά που πουλά την υπόσχεση μεγαλύτερης και καλύτερης ζωής.

Η τεχνολογία είναι πραγματική. Οι θεραπευτικές εφαρμογές της για συγκεκριμένες παθήσεις είναι πραγματικές. Το ίδιο και οι πιθανές επιπλοκές της. Πολύ λιγότερο ξεκάθαρο είναι εάν ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να πληρώσει 5.000, 10.000 ή 50.000 ευρώ και να αγοράσει μαζί με τη θεραπεία λίγο περισσότερο χρόνο στο βιολογικό του ρολόι.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου λέει ότι αισθάνθηκε καλύτερα. Ο Ορλάντο Μπλουμ πλήρωσε σχεδόν 12.000 ευρώ για φιλτράρισμα του πλάσματός του. Ο Σάιμον Κάουελ υποστηρίζει ότι «γερνά αντίστροφα». Και ο Μπράιαν Τζόνσον έφθασε μέχρι το σημείο να δεχθεί πλάσμα από τον 17χρονο γιο του, πριν ανακοινώσει ότι δεν εντόπισε όφελος από εκείνο το πείραμα.

Η μεγάλη υπόσχεση της μακροζωίας παραμένει, λοιπόν, εξαιρετικά ακριβή. Το εάν μπορεί πράγματι να αγοραστεί είναι ένα εντελώς διαφορετικό ερώτημα.