Μπράιαν Τζόνσον: «Ίσως το παράκανα» λέει ο 48χρονος που ξόδεψε 10 εκατ. δολάρια και έκανε μεταγγίσεις με το αίμα του γιου του για να μείνει νέος

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Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος της τεχνολογίας και γνωστός υποστηρικτής της αντιγήρανσης, Μπράιαν Τζόνσον, δήλωσε ότι ίσως έφτασε στα άκρα στην προσπάθειά του να παρατείνει τη ζωή του, μετά τη διάγνωσή του με αυτοάνοσο νόσημα.

Ο 48χρονος επιχειρηματίας έκανε την παραδοχή με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τετάρτη.

«Το σκέφτομαι τελευταία και αναρωτιέμαι αν τελικά το παράκανα με όλη αυτή την εμμονή για τη μακροζωία», έγραψε.

been thinking things over and wonder if i’ve taken this whole longevity thing too far — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 30, 2026

Η διάγνωση με αυτοάνοση γαστρίτιδα

Η αλλαγή στάσης έρχεται λίγο μετά τη διάγνωσή του με αυτοάνοση γαστρίτιδα, μια χρόνια και ανίατη πάθηση που προσβάλλει τον βλεννογόνο του στομάχου.

Ο Τζόνσον έχει αποκτήσει διεθνή φήμη για τις ακραίες πρακτικές που ακολουθεί με στόχο να επιβραδύνει ή ακόμη και να αντιστρέψει τη γήρανση.

Έχει δηλώσει ότι έχει δαπανήσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα, ιατρικές εξετάσεις, εξειδικευμένα πρωτόκολλα υγείας και αυστηρά προγράμματα διατροφής και συμπληρωμάτων.

I just cloned myself…as a newborn With this clone, I can: + become my own blood boy

+ test therapies on the clone

+ grow organs for transplantation

+ develop new treatments

+ inject young cells This baby-bryan lives in a petri dish for now. This may be scary to some… pic.twitter.com/Ved8ij9Col — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 21, 2026

Από το πλάσμα αίματος του γιου του μέχρι την… κλωνοποίηση

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων πρακτικών του ήταν η μετάγγιση πλάσματος αίματος από τον έφηβο γιο του, τον οποίο είχε αποκαλέσει δημόσια «blood boy» έναν λίγο υποτιμητικό όρο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε ανακοινώσει ότι δημιούργησε έναν κλώνο του εαυτού του σε μορφή νεογέννητου, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη οργάνων με στόχο την αναστροφή της γήρανσης.

«Μόλις κλωνοποίησα τον εαυτό μου… ως νεογέννητο. Αυτό μπορεί να τρομάζει κάποιους ανθρώπους… μοιάζει με δυστοπικό μέλλον», είχε γράψει στην πλατφόρμα X.

Οι αμφιλεγόμενες αποκαλύψεις

Τα τελευταία χρόνια ο Τζόνσον έχει δεχθεί τόσο θαυμασμό όσο και έντονη κριτική για τις δημόσιες αποκαλύψεις σχετικά με τα πειράματά του.

Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιοποιήσει λεπτομερή στοιχεία για δείκτες της υγείας του, όπως τα επίπεδα μικροπλαστικών στο σπέρμα του, ενώ έχει μοιραστεί και άλλες ιδιαίτερα προσωπικές ιατρικές πληροφορίες στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να καταγράψει κάθε παράμετρο της διαδικασίας αντιγήρανσης.

Η πρόσφατη παραδοχή του, ωστόσο, αποτελεί την πρώτη φορά που αφήνει να εννοηθεί πως ίσως οι προσπάθειές του να νικήσει τη γήρανση ξεπέρασαν τα όρια.