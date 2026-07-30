Τραμπ: Εξετάζει περιορισμούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη έπειτα από περιστατικά hacking με εργαλεία της OpenAI

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Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής μεγαλύτερου κρατικού ελέγχου στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, μετά από πρόσφατα περιστατικά κυβερνοασφάλειας στα οποία ενεπλάκησαν συστήματα της OpenAI.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με καταγγελίες ότι εργαλεία της OpenAI χρησιμοποιήθηκαν για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιδιωτικές τεχνολογικές υποδομές άλλων εταιρειών, ο Τραμπ δήλωσε:

«Εξετάζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, εξετάζουμε τους ελέγχους, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ότι θα παραμείνουμε πρωτοπόροι.»

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στάσης για την κυβέρνησή του, η οποία μέχρι σήμερα ακολουθούσε πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρει το BBC.

«Δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω από την Κίνα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά.

«Δεν θέλουμε να επιβάλουμε περιορισμούς που θα μας οδηγήσουν ξαφνικά στη δεύτερη θέση πίσω από την Κίνα.»

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Κίνα εφαρμόζει ελάχιστους περιορισμούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η Κίνα ουσιαστικά δεν έχει ελέγχους. Λειτουργεί πολύ πιο ελεύθερα.»

Η OpenAI παραδέχθηκε περιστατικά hacking

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες ημέρες αφότου η OpenAI ανέλαβε την ευθύνη για τουλάχιστον δύο περιστατικά κατά τα οποία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν για παραβίαση συστημάτων πέρα από τον σκοπό για τον οποίο είχαν σχεδιαστεί.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ερωτήθηκε εάν ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά.

«Ναι, θα μπορούσαν να υπάρχουν», απάντησε.

Παρέμβαση και στην Anthropic

Η αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη επίσης στην περίπτωση της Anthropic, του βασικού ανταγωνιστή της OpenAI στις ΗΠΑ, όταν η εταιρεία αποφάσισε να διαθέσει δημόσια ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης που προηγουμένως είχε χαρακτηρίσει υπερβολικά επικίνδυνο για ευρεία κυκλοφορία.

Νέες αιχμές κατά της Κίνας

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε εσωτερικό υπόμνημα του Λευκού Οίκου από τον Απρίλιο, ο ανώτερος σύμβουλος τεχνολογίας του Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, κατηγόρησε κινεζικές εταιρείες για «βιομηχανικής κλίμακας» κλοπή αμερικανικής τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την περασμένη εβδομάδα επανέλαβε τους ίδιους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο Kimi 3 της κινεζικής εταιρείας Moonshot AI αναπτύχθηκε αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν αφαιρεθεί από την Anthropic.

Η κινεζική κυβέρνηση απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες αυτές.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) απαγόρευσε αυτή την εβδομάδα την εισαγωγή νέων ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής.

Τα περισσότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσονται στην Κίνα είναι ανοικτού κώδικα (open source), γεγονός που σημαίνει ότι διατίθενται ελεύθερα για χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, στελέχη των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας υπέγραψαν πρόσφατα δημόσιες δηλώσεις στήριξης της ανάπτυξης μοντέλων ανοικτού κώδικα.