Φωτιά στην Πάρο: Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον Εισαγγελέα Σύρου στους 4 συλληφθέντες – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου, επειτα από εξέταση των στοιχείων των ανακριτικών αρχών της Πυροσβεστικής και την μεταγωγή του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του εργολάβου και του δημοτικού υπαλλήλου στην Εισαγγελία Σύρου, απεφάνθη ότι η υπόθεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πάρου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ως εκ τούτου, στους 4 ανωτέρω, λόγω αρμοδιότητας συλληφθέντες, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες. Συνεπώς, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Ο δήμαρχος Πάρου δήλωσε:

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ το θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά, ως έπαρχος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον Ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα Ελληνικά νησιά.

Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου, προς το σκοπό δε αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας κατάσβεσης, διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα μέσα του Δήμου, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής προστασίας, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους Εθελοντές δασοπυροσβέστες και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες, δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπισή μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε το Δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, για να του ανακοινωθεί ότι η υπόθεση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται, με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους.

Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δημόσια και στους Νομικούς Παραστάτες του Δήμου Πάρου, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική τους συμπαράσταση»