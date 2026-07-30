Κρήτη: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη που έπεσε στο καθήκον

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα οι κηδείες των πυροσβεστών Μανώλη Στρατιδάκη και Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους χθες κατά την ώρα του καθήκοντος στο Ρέθυμνο. Η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη πραγματοποιήθηκε στο Γερακάρι Αμαρίου, με το φέρετρό του σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ παρόντες ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης. Νωρίτερα, στον Φουρφουρά Αμαρίου, τελέστηκε η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, το φέρετρο του οποίου ήταν επίσης σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

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Ρέθυμνο, Κηδεία, Πυροσβέστης, 58χρονος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του άτυχου πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη, που έπεσε την ώρα του καθήκοντος χθες στο Ρέθυμνο.
  • Το παρών στην εξόδιο ακολουθία στο Γερακάρι Αμαρίου έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησαν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
  • Νωρίτερα σήμερα τελέστηκε στον Φουρφουρά Αμαρίου η κηδεία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη, Παντελή Διαμαντάκη, με το φέρετρό του επίσης σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του άτυχου πυροσβέστη, Μανώλη Στρατιδάκη που έπεσε την ώρα του καθήκοντος χθες, όταν οι φλόγες ξέσπασαν στο Ρέθυμνο.

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Η εξόδιος ακολουθία στο Γερακάρι Αμαρίου του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη τελέστηκε σήμερα το απόγευμα. Το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

ΚΡΗΤΗ - ΚΗΔΕΙΑ
ΚΡΗΤΗ – ΚΗΔΕΙΑ/ CRETA24

Το παρών έδωσε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση.

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«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά δίνει αγώνα μέσα στις φλόγες για να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Στεκόμαστε στο πλευρό τους με τον απόλυτο σεβασμό», τόνισε κατά την είσοδο του στην εκκλησία ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι δύο πυροσβέστες υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, δίνοντας τη ζωή τους για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος», ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της για τον χαμό των δυο δασοπυροσβεστών. «Έδωσαν τον υπέρτατο αγώνα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, επιδεικνύοντας απαράμιλλο θάρρος και αίσθημα καθήκοντος», τόνισε.

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