Μαίνεται η φωτιά στο Βαθύ στην Κάλυμνο: «Το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο» λέει ο δήμαρχος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σήμερα Πέμπτη στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και του δήμου να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Εστάλη μήνυμα 112 προς τους πολίτες για ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των αρχών, καθώς το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίγεια και εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοπτέρου από τη Ρόδο

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Κίνδυνος πυρκαγιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση.
  • Εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ, προτρέποντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
  • Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ απογειώθηκε και δεύτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ.

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε στις περίπου 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ, ενώ προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.

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