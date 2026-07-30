Μαίνεται η φωτιά στο Βαθύ στην Κάλυμνο: «Το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο» λέει ο δήμαρχος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε στις περίπου 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.
Επιπλέον, εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ, ενώ προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαθύς της Περιφερειακής Ενότητας #Καλύμνου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026