Μαίνεται η φωτιά στο Βαθύ στην Κάλυμνο: «Το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο» λέει ο δήμαρχος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη στην Κάλυμνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε στις περίπου 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου Καλύμνου.

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Βαθύ, ενώ προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.