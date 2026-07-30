Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι διέταξε την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ισίδωρου Ντογιάκου

Ένας 35χρονος κρατούμενος απολογήθηκε για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς φέρεται να έδωσε την εντολή ως μεσάζοντας για άλλο πρόσωπο. Ένας δεύτερος εμπλεκόμενος, αιγυπτιακής καταγωγής, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία, ενώ προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 30χρονος που συνελήφθη με την χειροβομβίδα

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Ισίδωρος Ντογιάκος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 35χρονος έγκλειστος απολογήθηκε για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου.
  • Ο 35χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ισχυριζόμενος ότι λειτούργησε ως μεσάζοντας για άλλο πρόσωπο.
  • Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, από την Αίγυπτο, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 30χρονος που συνελήφθη με την χειροβομβίδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 35χρονος έγκλειστος σε φυλακές απολογήθηκε για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που έδωσε εντολή για την επίθεση.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος στην δικογραφία, με καταγωγή από την Αίγυπτο, που εκτίει ποινή ισοβίων για άλλες υποθέσεις, έδωσε απολογία για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας. Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.

Ο έγκλειστος, φέρεται να ομολόγησε κατά την απολογία του, ότι έδωσε εντολή για τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ισχυριζόμενος ότι η όλη υπόθεση αφορά άλλο πρόσωπο που ενδιαφερόταν για την επίθεση και ότι ουσιαστικά ο ίδιος λειτούργησε ως μεσάζοντας.

Ο 35χρονος φαίνεται να τόνισε ότι η παρέμβασή του αφορούσε τοποθέτηση και όχι έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε τον ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου.

Χθες απολογία έδωσε ο 30χρονος που συνελήφθη με την αμυντικού τύπου χειροβομβίδα ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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