«Βόμβα» από την UEFA: Θα μποϊκοτάρει το Μουντιάλ και τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Ινφαντίνο

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και όλες τις διοργανώσεις της FIFA, εάν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE) για τη διαχείριση των εμπορικών της δραστηριοτήτων.

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Αθλητισμός

UEFA
φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Darko Vojinovic
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE) για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων και των διοργανώσεων.
  • Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (30/7) για να συζητηθούν οι προτάσεις της FIFA. Η UEFA είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή της δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις.
  • Το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA και θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο ψηφιστούν. Η πρώτη δοκιμή αναμένεται τον Οκτώβριο, στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της (τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση) και των διοργανώσεων (Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ανδρών και γυναικών).

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Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει το BBC, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (30/7) για να συζητηθούν οι προτάσεις που ανακοίνωσε η FIFA την Τρίτη.

Η UEFA, είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή της δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια και αυτή η δύναμη του αισθήματος έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

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Το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, και θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες-μέλη.

Η πρώτη φορά που αυτή η στάση θα δοκιμαστεί είναι τον Οκτώβριο, όταν πρόκειται να διεξαχθούν τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.

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