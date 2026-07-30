«Βόμβα» από την UEFA: Θα μποϊκοτάρει το Μουντιάλ και τις διοργανώσεις της FIFA αν προχωρήσει το σχέδιο του Ινφαντίνο

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιό της που προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), υπεύθυνης για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων της (τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση) και των διοργανώσεων (Παγκόσμιο Κύπελλο, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ανδρών και γυναικών).

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει το BBC, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα (30/7) για να συζητηθούν οι προτάσεις που ανακοίνωσε η FIFA την Τρίτη.

Η UEFA, είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή της δημοσιεύοντας δύο καταδικαστικές δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια και αυτή η δύναμη του αισθήματος έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Το μποϊκοτάζ θα καλύπτει όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, και θα ενεργοποιηθεί εάν οι προτάσεις του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ψηφιστούν από τις ομοσπονδίες-μέλη.

Η πρώτη φορά που αυτή η στάση θα δοκιμαστεί είναι τον Οκτώβριο, όταν πρόκειται να διεξαχθούν τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών.