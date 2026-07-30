Σενάριο-βόμβα από την Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη

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Την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη φέρεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, τα οποία συνδέουν τον διεθνή Έλληνα επιθετικό με τους «μπλαουγκράνα».

Μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρίσκεται σε αναζήτηση ενός επιθετικού που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης. Η υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα να στρέφουν το βλέμμα τους σε άλλες λύσεις.

Μία από αυτές φέρεται να είναι ο Παυλίδης, ο οποίος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο 27χρονος φορ ολοκλήρωσε τη χρονιά με εντυπωσιακούς αριθμούς, σημειώνοντας 30 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η «χρυσή» ρήτρα που δυσκολεύει τη μεταγραφή

Η απόκτησή του, πάντως, μόνο απλή υπόθεση δεν θεωρείται. Ο Έλληνας επιθετικός δεσμεύεται με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το 2029, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, δεν δείχνει πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά της «όπλα».

🚨🚨 FC Barcelona está interessado em garantir a contratação de Vangelis Pavlidis, de acordo com a plataforma @QueThiJugues da @La_SER.

O Benfica não quer perder o internacional grego. pic.twitter.com/osllgVW2Hc — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 29, 2026

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αποτελεί νέο όνομα στη λίστα της Μπαρτσελόνα, αφού το ενδιαφέρον των «μπλαουγκράνα» είχε καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν.