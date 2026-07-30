Σενάριο-βόμβα από την Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, αναζητώντας επιθετικό μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Έλληνας φορ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, ωστόσο η απόκτησή του παρουσιάζει δυσκολίες λόγω συμβολαίου και ρήτρας αποδέσμευσης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Μπαρτσελόνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σενάριο-βόμβα από την Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
  • Ο Έλληνας επιθετικός προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, σημειώνοντας 30 γκολ και 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές.
  • Η απόκτησή του, ωστόσο, είναι δύσκολη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 και έχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη φέρεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, τα οποία συνδέουν τον διεθνή Έλληνα επιθετικό με τους «μπλαουγκράνα».

Μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρίσκεται σε αναζήτηση ενός επιθετικού που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης. Η υπόθεση του Χούλιαν Άλβαρες παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα να στρέφουν το βλέμμα τους σε άλλες λύσεις.

Μία από αυτές φέρεται να είναι ο Παυλίδης, ο οποίος προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο 27χρονος φορ ολοκλήρωσε τη χρονιά με εντυπωσιακούς αριθμούς, σημειώνοντας 30 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η «χρυσή» ρήτρα που δυσκολεύει τη μεταγραφή

Η απόκτησή του, πάντως, μόνο απλή υπόθεση δεν θεωρείται. Ο Έλληνας επιθετικός δεσμεύεται με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το 2029, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, δεν δείχνει πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά της «όπλα».

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αποτελεί νέο όνομα στη λίστα της Μπαρτσελόνα, αφού το ενδιαφέρον των «μπλαουγκράνα» είχε καταγραφεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ