CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν

Σε πλήρη εφαρμογή παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε επιχειρήσεις ελέγχου στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση 20 εμπορικών πλοίων, την ακινητοποίηση δύο και τη νηοψία άλλων δύο πλοίων.

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Διεθνή Νέα

CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εφαρμογή παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).
  • Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως τις 29 Ιουλίου σε επιχειρήσεις ελέγχου στη θάλασσα.
  • Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, 20 εμπορικά πλοία έχουν ανακατευθυνθεί, δύο έχουν ακινητοποιηθεί και ακόμη δύο έχουν υποβληθεί σε νηοψία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εφαρμογή παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως τις 29 Ιουλίου σε επιχειρήσεις ελέγχου στη θάλασσα, με 20 εμπορικά πλοία να έχουν ανακατευθυνθεί, δύο να έχουν ακινητοποιηθεί και ακόμη δύο να έχουν υποβληθεί σε νηοψία στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής των περιοριστικών μέτρων.

 

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