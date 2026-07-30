CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν

Σε πλήρη εφαρμογή παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).
Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως τις 29 Ιουλίου σε επιχειρήσεις ελέγχου στη θάλασσα, με 20 εμπορικά πλοία να έχουν ανακατευθυνθεί, δύο να έχουν ακινητοποιηθεί και ακόμη δύο να έχουν υποβληθεί σε νηοψία στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής των περιοριστικών μέτρων.
CENTCOM forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of July 29 CENTCOM has redirected 20 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/OKe8XSZGka
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 29, 2026