CENTCOM: Σε πλήρη εξέλιξη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν – 20 εμπορικά πλοία ανακατευθύνθηκαν

Σε πλήρη εφαρμογή παραμένει ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά του Ιράν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει έως τις 29 Ιουλίου σε επιχειρήσεις ελέγχου στη θάλασσα, με 20 εμπορικά πλοία να έχουν ανακατευθυνθεί, δύο να έχουν ακινητοποιηθεί και ακόμη δύο να έχουν υποβληθεί σε νηοψία στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής των περιοριστικών μέτρων.