New York Times: Οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα εξαπλώνονται στις κρίσιμες πετρελαϊκές οδούς της Μέσης Ανατολής

Τα πλοία που μεταφέρουν ενεργειακά προϊόντα από τη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων σε δύο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, προκαλώντας περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αναφέρουν οι New York Times.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν την Τετάρτη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εξαπολύουν πυραυλικές επιθέσεις, ενώ η σύγκρουση έχει επιβραδύνει την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, της βασικής οδού εξαγωγής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Επεκτείνεται η αναστάτωση και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Πλέον, η σύγκρουση προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερες διαταραχές και στη ναυσιπλοΐα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη δίοδο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας που δεν μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη Windward, εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων, ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει μειωθεί κατά 20% από τις 20 Ιουλίου.

Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν πριν από πέντε μήνες, η Σαουδική Αραβία έχει περιορίσει την εξάρτησή της από τα Στενά του Ορμούζ, διοχετεύοντας μεγάλο μέρος του πετρελαίου της μέσω αγωγού και φορτώνοντάς το σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου. Τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν στη συνέχεια το πετρέλαιο προς νότο μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που συνορεύει με την Υεμένη, καθιστώντας τα ευάλωτα σε επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ανακοίνωσαν στις 20 Ιουλίου αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι έπληξαν την Τρίτη σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά των ακτών της Υεμένης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Γιαχία Σαρί, αν και δεν έχει διευκρινιστεί εάν το πλοίο χτυπήθηκε πράγματι.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία λειτουργεί υπό το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας, κατέγραψε αναφορά για «ύποπτη δραστηριότητα» στη νότια Ερυθρά Θάλασσα, κατά την οποία ο πλοίαρχος ενός πλοίου ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη. Το πλοίο και το πλήρωμα ήταν ασφαλή.

Κινεζικά πλοία εκπέμπουν την ταυτότητά τους

Ενώ οι Χούθι στοχοποιούν πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ορισμένα κινεζικά πλοία φαίνεται να εκπέμπουν ανοιχτά την εθνικότητά τους και να διέρχονται χωρίς προβλήματα. Η Κίνα διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, τον βασικό υποστηρικτή των Χούθι.

Ένα πλοίο με κινεζική σημαία διέσχισε το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ με προορισμό την Τζέντα, σημαντικό λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας, έχοντας ενεργοποιημένο τον αναμεταδότη εντοπισμού του και χωρίς να αλλοιώνει τα δεδομένα GPS, σύμφωνα με τη Windward. Ο αναμεταδότης του πλοίου εξέπεμπε τα μηνύματα «CHINA SHIP CREW SUEZ» και «CHINA SHIP CREW».

Αυξάνονται τα ασφάλιστρα και περιορίζεται η ασφαλιστική κάλυψη

Ο Ντέιβιντ Σμιθ, στέλεχος της ασφαλιστικής εταιρείας διαμεσολάβησης McGill and Partners, δήλωσε ότι το κόστος ασφάλισης των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αυξηθεί συνολικά, ακόμη και για πλοία που δεν έχουν καμία σύνδεση με τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, όπως είπε, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες δεν παρέχουν πλέον καθόλου κάλυψη σε πλοία που παραλαμβάνουν φορτία από σαουδαραβικά λιμάνια.

Η αυξημένη κίνηση δεν σημαίνει μικρότερο κίνδυνο

Αν και την Τρίτη 41 πλοία διέσχισαν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναντι 39 τη Δευτέρα, «η αυξημένη κίνηση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη μειωμένου κινδύνου», προειδοποίησε η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι αναμεταδότες εντοπισμού τεσσάρων από αυτά τα πλοία ήταν απενεργοποιημένοι, γεγονός που αντανακλά το αυξημένο επίπεδο κινδύνου, καθώς πιθανόν τα πλοία προσπαθούσαν να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Τον Ιούνιο, πριν από τις απειλές των Χούθι, 355 δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου διήλθαν από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αριθμός αυξημένος κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με τα 197 που είχαν πραγματοποιήσει τη διέλευση τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Lloyd’s List.

Σε ιστορικά χαμηλά η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Εάν οι Χούθι καταφέρουν να μειώσουν μακροπρόθεσμα τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούν την Ερυθρά Θάλασσα, αυτό θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου εκτός του Περσικού Κόλπου, ιδιαίτερα τη στιγμή που η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε επίπεδα μικρότερα του ενός δεκάτου σε σύγκριση με την προπολεμική περίοδο.

Μόλις 12 πλοία διέσχισαν την Τρίτη τα Στενά του Ορμούζ, με ίσο αριθμό διελεύσεων προς κάθε κατεύθυνση, έναντι οκτώ την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Από αυτά, τα δέκα κινήθηκαν μέσω της διαδρομής που έχει ορίσει το Ιράν, ενώ για τα υπόλοιπα δύο δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η πορεία τους. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια τα οποία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους και κινήθηκαν μέσω «παράνομης» διαδρομής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν πού δέχθηκαν τα πλήγματα.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν ήδη αλλάξει τους παγκόσμιους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους

Από το 2023, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι Χούθι πραγματοποίησαν πολυάριθμες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας αντ’ αυτού τη μακρύτερη και ακριβότερη διαδρομή γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής.