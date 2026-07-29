Ουκρανία: Ρωσικό drone σκότωσε οδηγό φορτηγού διανομής ψωμιού – 30 τραυματίες από τις επιθέσεις, ανάμεσα τους 3χρονο παιδί

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί, από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε έξι περιφέρειες της Ουκρανίας.

Το θύμα ήταν οδηγός φορτηγού διανομής ψωμιού στην πόλη της Χερσώνας, ο οποίος σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το όχημά του κατά τη διάρκεια της πρωινής διανομής.

«Η λέξη “ΨΩΜΙ” ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα»

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, το φορτηγό έφερε εμφανώς τη λέξη «ΨΩΜΙ» («ХЛІБ») στο αμάξωμα.

«Η λέξη “ΨΩΜΙ” ήταν γραμμένη με μεγάλα γράμματα πάνω στο όχημα. Ο Ρώσος χειριστής του drone δεν μπορούσε να μην τη δει, όμως κατεύθυνε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθείαν στο παρμπρίζ. Πρόκειται για ακόμη μία εσκεμμένη επίθεση εναντίον αμάχων», δήλωσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, drones τύπου Shahed είχαν πλήξει κατοικημένη περιοχή της ίδιας συνοικίας, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και συνεργείο αυτοκινήτων. Τρεις άνδρες, ηλικίας 44, 48 και 50 ετών, τραυματίστηκαν από την έκρηξη και θραύσματα.

🆘 Kherson: Dozens of Shahid drones attacked different neighborhoods overnight. Some exploded, others did not. Cleaning Shahids under the FPV double-tap threat: see 🎥 ⬇️ Let’s just say it was my second birthday. More video reports are on the way. Vast devastation all around pic.twitter.com/YxWsnapI6b — Zarina Zabrisky 🇺🇸🇺🇦 (@ZarinaZabrisky) July 29, 2026

Καταρρίφθηκαν ή παρεμποδίστηκαν 65 από τα 80 drones

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 80 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από αυτά, 65 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ 14 έπληξαν δέκα διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν επίσης σε δύο ακόμη περιοχές.

Οι απώλειες στις περιφέρειες

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, πρατήριο καυσίμων, αποθήκες, οχήματα και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τριών ετών.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 1.000 επιθέσεις σε 48 οικισμούς μέσα σε ένα 24ωρο, χρησιμοποιώντας αεροπορικές βόμβες, drones, πυραύλους πολλαπλής εκτόξευσης και πυροβολικό.

Τέλος, στην περιφέρεια Σούμι, μία γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερους από 40 βομβαρδισμούς σε 22 οικισμούς, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και άλλες πολιτικές υποδομές.