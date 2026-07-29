Σοφία Δανέζη: «Όταν πήγα να το πω πρώτη φορά στο στούντιο γελούσα…»

Πριν από λίγους μήνες η Σοφία Δανέζη κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τους στίχους του. Το κομμάτι έχει τίτλο «Να σε προσέχει (Της μάνας σου)», με την τραγουδίστρια να μιλάει γι’ αυτό την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στο «Talk To Mad».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Σοφία Δανέζη εξήγησε πως: «Το τραγούδι λέγεται “Να σε προσέχει”, αλλά ο κόσμος το ξέρει έτσι, με το “Της μάνας σου”. Το τραγούδι λέγεται όντως “Να σε προσέχει”. Αλλά επειδή ο κόσμος όντως έτσι το ονόμασε, αναγκαστικά έπρεπε… Γιατί ξέρεις το πατούσαν στο Youtube “Της μάνας σου” και δεν το έβρισκαν».

«Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία πίσω από το τραγούδι. Με πήρε μια μέρα τηλέφωνο ο Σπύρος Μακρής, εγώ ήμουν σε χάλια κατάσταση, και μου είπε: “Άκου, έχω ένα τραγούδι. Που με αυτά που μου έχεις πει, με αυτά που έχω ακούσει, και γενικά, αυτό σου πάει, είναι για εσένα”», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Όταν πήγα να το πω πρώτη φορά στο στούντιο γελούσα. Εντάξει, αν βγάλουμε τη λέξη, που δεν λέει κάτι, “να πεις της μάνας σου να σε προσέχει και να σε αγαπάει, όπως σε αγάπησα εγώ”. Αυτό, δεν λέει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια διαφορετική έννοια. Όμως λέω ξανά, μπορείς να την πάρεις και να την χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Όπως όλες τις λέξεις».