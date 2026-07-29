Γιώργος Χατζιδάκις: «Όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» – Η απάντηση για τα τραγούδια του πατέρα του

Μία μεγάλη συζήτηση είχε ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες, με αφορμή την συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», στην οποία τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς. Στη διάρκεια της βραδιάς, ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε απαγγείλει και δεν είχε ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον φονιά», με την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου, να δηλώνει ότι δεν έχει χορηγηθεί από τον κύριο Γιώργο Χατζιδάκι, γιο του Μάνου Χατζιδάκι, η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων του σπουδαίου καλλιτέχνη, για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

Μέσα από μία δήλωση που έδωσε την Τετάρτη 29 Ιουλίου στη δημοσιότητα ο Γιώργος Χατζιδάκις, εξήγησε ότι η απαγόρευση «αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει».

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι αναφέρει: «Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. “Ο Γιάννης ο Φονιάς”, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο “θέαμα”.

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ’ επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

Γιώργος Χατζιδάκις».