Δημήτρης Σαμόλης: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά του και η φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τη «Μελωδία της ευτυχίας»

Ο Δημήτρης Σαμόλης έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ανάρτηση για τα γενέθλιά του την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην οποία αναφέρθηκε στην αλλαγή της αντιμετώπισης αυτής της ημέρας μετά την έναρξη της καριέρας του το 1994. Κοινοποίησε δύο φωτογραφίες, μία από την παιδική του ηλικία και μία από τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στην παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας».

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Δημήτρης Σαμόλης
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_samolis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Σαμόλης πραγματοποίησε μία δημοσίευση για τα γενέθλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς άλλαξε η αντιμετώπισή του στα γενέθλια, όταν στα 13 του ξεκίνησε την πορεία του στην τέχνη με τη «Μελωδία της ευτυχίας».
  • Κοινοποίησε δύο φωτογραφίες, μία από την παιδική του ηλικία και μία από τη «Μελωδία της ευτυχίας», όπου τον βλέπουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα παιδιά του θιάσου.

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Μία δημοσίευση για τα γενέθλιά του πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Σαμόλης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, στην ανάρτησή του μίλησε για το πώς άλλαξε η αντιμετώπισή του σε αυτή την σημαντική ημέρα για τον ίδιο, όταν το 1994 σε ηλικία μόλις 13 ετών, ξεκίνησε την πορεία του στον κόσμο της τέχνης, μέσα από την παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

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Ο Δημήτρης Σαμόλης, κοινοποίησε δύο φωτογραφίες. Το πρώτο στιγμιότυπο είναι από την παιδική του ηλικία, με τον καλλιτέχνη να μην δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος, ενώ το δεύτερο είναι από τη «Μελωδία της ευτυχίας». Σε αυτό τον βλέπουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στο θίασο.

Δημήτρης Σαμόλης Αλίκη Βουγιουκλάκη

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Στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει τις φωτογραφίες, ο καλλιτέχνης έχει γράψει: «Πάντα στα γενέθλιά μου όταν ήμουν παιδί ένιωθα μόνος κ γκρίνιαζα που δεν είχαμε σχολείο κι όλοι οι φίλοι μου ήταν διακοπές. Και πάντα είχα την φάτσα της πρώτης φωτογραφίας. Όταν στα 13 μου με πήραν στη “Μελωδία της Ευτυχίας” αυτό άλλαξε. Ήξερα πως βρήκα τον δρόμο μου και πως οτι κι αν συνέβαινε από τούδε και στο εξής, θα είχα τουλάχιστον το θέατρο και τη μουσική!

Δεν ξέρω ποια συναστρία μας φέρνει στη γη σε συγκεκριμένη μέρα κι αν πραγματικά παίζει ρόλο για όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως της είμαι ευγνώμων για όσα έχει φέρει στη ζωή μου κι ανυπομονώ για όσα είναι στο δρόμο. Ps: Διάβασα πως τα λιονταράκια του πρώτου δεκαημέρου συναντάνε σε όψη τριγώνου τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού! Νομίζω είναι καλό». 

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