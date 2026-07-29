Δημήτρης Σαμόλης: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά του και η φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τη «Μελωδία της ευτυχίας»

Μία δημοσίευση για τα γενέθλιά του πραγματοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Σαμόλης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, στην ανάρτησή του μίλησε για το πώς άλλαξε η αντιμετώπισή του σε αυτή την σημαντική ημέρα για τον ίδιο, όταν το 1994 σε ηλικία μόλις 13 ετών, ξεκίνησε την πορεία του στον κόσμο της τέχνης, μέσα από την παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας», στην οποία πρωταγωνιστούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο Δημήτρης Σαμόλης, κοινοποίησε δύο φωτογραφίες. Το πρώτο στιγμιότυπο είναι από την παιδική του ηλικία, με τον καλλιτέχνη να μην δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος, ενώ το δεύτερο είναι από τη «Μελωδία της ευτυχίας». Σε αυτό τον βλέπουμε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στο θίασο.

Στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει τις φωτογραφίες, ο καλλιτέχνης έχει γράψει: «Πάντα στα γενέθλιά μου όταν ήμουν παιδί ένιωθα μόνος κ γκρίνιαζα που δεν είχαμε σχολείο κι όλοι οι φίλοι μου ήταν διακοπές. Και πάντα είχα την φάτσα της πρώτης φωτογραφίας. Όταν στα 13 μου με πήραν στη “Μελωδία της Ευτυχίας” αυτό άλλαξε. Ήξερα πως βρήκα τον δρόμο μου και πως οτι κι αν συνέβαινε από τούδε και στο εξής, θα είχα τουλάχιστον το θέατρο και τη μουσική!

Δεν ξέρω ποια συναστρία μας φέρνει στη γη σε συγκεκριμένη μέρα κι αν πραγματικά παίζει ρόλο για όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως της είμαι ευγνώμων για όσα έχει φέρει στη ζωή μου κι ανυπομονώ για όσα είναι στο δρόμο. Ps: Διάβασα πως τα λιονταράκια του πρώτου δεκαημέρου συναντάνε σε όψη τριγώνου τον Ανάδρομο Ποσειδώνα στις πρώτες μοίρες του Κριού! Νομίζω είναι καλό».