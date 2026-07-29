Ρένα Βλαχοπούλου: Η φωτογραφία με την Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον Απρίλιο του 1997

Στις 4 Ιουλίου του 2004 η Ρένα Βλαχοπούλου άφησε την τελευταία της πνοή, με τους Έλληνες να βυθίζονται στο πένθος στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης. Υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς ηθοποιούς της χώρας μας, με το κοινό να την λατρεύει για το ταλέντο και την προσωπικότητά της. Με αφορμή τα 22 χρόνια που συμπληρώνονται από το θάνατό της, το «studio_kleisthenis» δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στο Instagram, από τον Απρίλιο του 1997.

Στο πολύ όμορφο στιγμιότυπο, βλέπουμε την Ρένα Βλαχοπούλου στην παρουσίαση του δίσκου “Η Ρένα τραγουδάει Jazz”, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997. Δίπλα της, χαμογελαστή στέκεται η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η οποία της προσέφερε λουλούδια.

«Σαν σήμερα έφυγε το 2004 από κοντά μας η αγαπημένη μας ηθοποιός και τραγουδίστρια Ρένα Βλαχοπούλου. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη την βλέπουμε με την Ζωζώ Σαπουντζάκη να της προσφέρει λουλούδια στην παρουσίαση του δίσκου Η Ρένα τραγουδάει Jazz, στο Θέατρο Μίνωα στις 14 Απριλίου του 1997», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.