Δένδιας: Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

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Νίκος Δένδιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε «βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος».
  • Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι «η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα», απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

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«Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

 

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