Επίθεση με drone σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου στο λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου – ΒΙΝΤΕΟ

Δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας δέχθηκε επίθεση με drone στο μεσογειακό λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey. Το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε και στο Gaslog Salem, με τα πληρώματα να εκκενώνονται και τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο. Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο μεσογειακό λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey. – Το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο Gaslog Salem. – Τα πληρώματα των πλοίων απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

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Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) δέχθηκε δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου αμερικανικής ιδιοκτησίας στο μεσογειακό λιμάνι Νταμιέτα της Αιγύπτου, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το drone έπληξε το πλωτό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης Energos Winter, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο πλοίο Gaslog Salem.

Εκκενώθηκαν τα πληρώματα, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι.

Τρεις εμπορικές πηγές με γνώση του περιστατικού, καθώς και δύο πηγές ασφαλείας, δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση με drone.

Σύμφωνα με την Ambrey, τα πληρώματα των πλοίων απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

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