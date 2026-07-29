Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Κουμαμότο – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας αλλοδαπός, έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων και ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου στην επαρχία Κουμαμότο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 62 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι σοβαρά, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, αναφέρει ο Associated Press.

Κατέρρευσε όροφος εμπορικού κέντρου μετά από έκρηξη αερίου

Από τα σοβαρότερα πλήγματα υπέστη το εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κασίμα, όπου βρίσκονταν χιλιάδες επισκέπτες τη στιγμή του σεισμού.

Η διοίκηση του εμπορικού κέντρου ανακοίνωσε ότι περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα στον χώρο στάθμευσης, πριν σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του κτιρίου, όπου παρέμεναν εργαζόμενοι.

Η κατάρρευση του δεύτερου ορόφου παγίδευσε αρκετούς ανθρώπους. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τέσσερις θάνατοι στο σημείο, ενώ τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Καταρρεύσεις, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες εκτοπισμένοι

Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε κατοικίες, βουδιστικούς ναούς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην πόλη Γιατσουσίρο, η κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ τέσσερις εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας Βιετναμέζος εργαζόμενος, ο οποίος σκοτώθηκε όταν γερανός κατέρρευσε στο εργοστάσιο όπου εργαζόταν.

Περίπου 34.900 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 15.000 χωρίς υδροδότηση, ενώ περισσότεροι από 8.800 κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε περισσότερα από 400 προσωρινά καταφύγια.

🚨 Japan Earthquake Update: Fresh Tremors Hit Kumamoto as Rescue Efforts Continue 💔💔💔 🇯🇵 Authorities are warning residents in Japan’s Kumamoto region to prepare for more strong shaking after another earthquake struck the area. Key updates: • A magnitude 5.8–5.4 earthquake… pic.twitter.com/e4lugnZ46b — Emmanuel – Big Tech & AI Investor (@EmmanuelInvest) July 29, 2026

«Είναι αγώνας με τον χρόνο»

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν οι Ιαπωνικές Ένοπλες Δυνάμεις, εκατοντάδες διασώστες, καθώς και πυροσβέστες που έφτασαν από την Ταϊβάν για να συνδράμουν στις έρευνες.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν και πρόκειται για έναν αγώνα με τον χρόνο», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των εγκλωβισμένων.

Οι αρχές συνεχίζουν παράλληλα την αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές, ενώ αρκετά δρομολόγια του τρένου υψηλής ταχύτητας παραμένουν σε αναστολή και ορισμένες αεροπορικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί προληπτικά.