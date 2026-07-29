Φωτιά στο Ρέθυμνο: Βίντεο με τους απεγκλωβισμούς πολιτών διά θαλάσσης από το Λιμενικό

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Συνεχείς απεγκλωβισμούς ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση πραγματοποιεί το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 29 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο απεγκλωβισμός επιπλέον 12 ατόμων.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν σε κατάσταση ετοιμότητας δύο Πλωτά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα (01) Ναυαγοσωστικό Σκάφος (Ν/Γ) καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.