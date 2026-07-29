Φωτιά στο Ρέθυμνο: Βίντεο με τους απεγκλωβισμούς πολιτών διά θαλάσσης από το Λιμενικό

Συνεχείς απεγκλωβισμούς ατόμων από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση πραγματοποιεί το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Έως αυτή τη στιγμή, έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 29 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ), με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο απεγκλωβισμός επιπλέον 12 ατόμων.
Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν σε κατάσταση ετοιμότητας δύο Πλωτά Σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα (01) Ναυαγοσωστικό Σκάφος (Ν/Γ) καθώς και ιδιωτικά σκάφη.
Όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν νεότερα στοιχεία.