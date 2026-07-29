Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος»

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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση της Τετάρτης για το Κυπριακό και με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν προχώρησε σε δήλωση, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα που κάνουν όσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών.

Σε όσους κάνουν αυτόν τον λανθασμένο υπολογισμό, θα ήθελα να επαναλάβω το εξής γεγονός: όπως ακριβώς έχει κάνει σε όλη την ιστορία, και όπως ακριβώς έκανε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της.

Όποιο και αν είναι το κόστος, δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.