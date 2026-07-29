Ερντογάν: «Δεν θα αφήσουμε πότε μόνους τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τους Τουρκοκύπριους, με αφορμή την τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ που ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, αποδίδοντας την έλλειψη προόδου στην αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς

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Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: REUTERS/Umit Bektas
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία «δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της», παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και τις νέες συμμαχίες.
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό, επιρρίπτοντας την απουσία προόδου στην «αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς».
  • Η Άγκυρα τονίζει ότι «τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν» και επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της προς τον τουρκοκυπριακό λαό.

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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση της Τετάρτης για το Κυπριακό και με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Ερχιουρμάν προχώρησε σε δήλωση, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα που κάνουν όσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών.

Σε όσους κάνουν αυτόν τον λανθασμένο υπολογισμό, θα ήθελα να επαναλάβω το εξής γεγονός: όπως ακριβώς έχει κάνει σε όλη την ιστορία, και όπως ακριβώς έκανε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της.

Όποιο και αν είναι το κόστος, δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

 

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