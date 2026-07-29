Ένα μυστικό 1.000 ετών: Ένα κρυμμένο νεκροταφείο του Πρώιμου Μεσαίωνα ανακαλύφθηκε κάτω από τα θεμέλια ναού

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Γερμανία έρχεται να ρίξει νέο φως στην ιστορία της ευρωπαϊκής θρησκευτικής παράδοσης.

Οι πρόσφατες ανασκαφές κάτω από τα θεμέλια ενός ιστορικού ναού έφεραν στο φως στοιχεία που αλλάζουν τα όσα γνωρίζαμε για την περιοχή. Τα ευρήματα αυτά συνδέουν το σήμερα με το βαθύ παρελθόν, αποκαλύπτοντας τις ρίζες μιας κοινότητας που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στον γερμανικό δήμο του Άλτενμπεργκε ήρθε στο φως ένα νεκροταφείο, το οποίο σύμφωνα με πιστημονική ανάλυση χρονολογείται στον Πρώιμο Μεσαίωνα.

Το εύρημα αυτό παρέχει την πρώτη οριστική απόδειξη ότι η τοποθεσία του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή χρησιμοποιείται για χριστιανική λατρεία και ταφή για περισσότερο από μία χιλιετία.

Τυχαίο εύρημα κατά τη διάρκεια έργων υποδομής

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με εργασίες ανακαίνισης του αποχετευτικού δικτύου γύρω από τον καθολικό ενοριακό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Άλτενμπεργκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Οι ανασκαφές το φθινόπωρο του 2025 έφεραν στο φως μια σειρά από ταφές, οι οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, ενδέχεται να χρονολογούνται στη μεσαιωνική περίοδο.

Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε πλέον μετά από ραδιοχρονολόγηση άνθρακα που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένο εργαστήριο στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η ανάλυση τεσσάρων δειγμάτων οστών έδειξε ότι οι ταφές χρονολογούνται μεταξύ του 8ου και των αρχών του 11ου αιώνα, τοποθετώντας τες ξεκάθαρα στον Πρώιμο Μεσαίωνα.

Οι ιστορικοί υποψιάζονταν εδώ και καιρό ότι η τοποθεσία της εκκλησίας του Άλτενμπεργκε ιδρύθηκε κατά τον πρώιμο εκχριστιανισμό της περιοχής. Τα νέα επιστημονικά στοιχεία παρέχουν την πρώτη οριστική επιβεβαίωση αυτών των θεωριών.

«Οι συνθήκες της ανακάλυψης έδειχναν ότι είχαμε να κάνουμε με ένα πρώιμο νεκροταφείο. Η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα το επιβεβαιώνει πλέον ξεκάθαρα», δήλωσε ο διευθυντής της ανασκαφής Κρίστιαν Γκέλικε (Christian Golüke), ο οποίος ηγήθηκε των αρχαιολογικών ερευνών.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν 11 τάφους με προσανατολισμό από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Επειδή οι εργασίες περιορίστηκαν μόνο στις περιοχές που επηρεάζονταν από το έργο αντικατάστασης του αποχετευτικού δικτύου, δεν κατέστη εφικτή η πλήρης ανασκαφή των ταφών.

Ωστόσο, τα σκελετικά κατάλοιπα ήταν εξαιρετικά καλά διατηρημένα, επιτρέποντας στους ειδικούς να λάβουν αξιόπιστα δείγματα για ανάλυση.

Επιστημονική τεκμηρίωση: Η επιβεβαίωση των ιστορικών θεωριών

Η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα μετρά τη διάσπαση του ραδιενεργού ισοτόπου άνθρακα-14 στο εσωτερικό των οργανικών υλικών, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εκτιμήσουν πότε πέθανε ένας άνθρωπος ή ένας ζωντανός οργανισμός.

Σύμφωνα με τον Δρ. Αντρέας Βούνσελ (Dr Andreas Wunschel), αρχαιολόγο της Περιφερειακής Ένωσης Βεστφαλίας-Λίπε (LWL), τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια σημαντική ανακάλυψη.

Τα ευρήματα είναι μεγάλης επιστημονικής σημασίας. Με βάση τα γραπτά αρχεία και τις προηγούμενες έρευνες, πιστεύαμε ότι η τοποθεσία της εκκλησίας χρονολογείται στον Πρώιμο Μεσαίωνα. Τώρα μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και επιστημονικά.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η εκκλησία ιδρύθηκε αρχικά από τον Άγιο Λιούντγκερ (Saint Liudger), τον πρώτο Επίσκοπο του Μύνστερ και ιδρυτή του Αββαείου του Βέρντεν, ο οποίος πέθανε το 809 μ.Χ.

Θεωρείται ότι χτίστηκε στην τοποθεσία ενός επισκοπικού κτήματος κατά τη διάρκεια του εκχριστιανισμού της περιοχής.

Εκείνη την εποχή, οι ενοριακοί ναοί αποτελούσαν τα κοινωνικά και θρησκευτικά κέντρα των αγροτικών κοινοτήτων, με τους προαύλιους χώρους των εκκλησιών να μετατρέπονται στους κύριους χώρους ταφής για τους τοπικούς πληθυσμούς.

Επομένως, το πρόσφατα χρονολογημένο νεκροταφείο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις απαρχές και την πρώιμη ανάπτυξη του Άλτενμπεργκε.

Οι αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως περισσότερα από απλούς τάφους του Πρώιμου Μεσαίωνα.

Το 2024, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης τα ερείπια ενός μεγάλου κελαριού από αργολιθοδομή, το οποίο, βάσει των κεραμικών ευρημάτων, φαίνεται να βρισκόταν σε χρήση κατά τον 13ο αιώνα.

Τοπικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι ανακαλύψεις αυτές προσέδωσαν μια απρόσμενη ιστορική διάσταση στο έργο υποδομής.

Οι εργασίες γύρω από το δημαρχείο και την πλατεία της εκκλησίας αποτελούν μια σημαντική επένδυση για το μέλλον του Άλτενμπεργκε», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Νέμπελ (Sebastian Nebel) εκ μέρους του δήμου του Άλτενμπεργκε.

«Το γεγονός ότι παράλληλα προσφέρουν νέα στοιχεία για τις απαρχές του χωριού μας είναι ένα τεράστιο όφελος».

Τα ευρήματα προσφέρουν μία από τις σαφέστερες αρχαιολογικές αποδείξεις μέχρι σήμερα για την πρωτομεσαιωνική προέλευση του Άλτενμπεργκε, βοηθώντας στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας για το πώς αναπτύχθηκε ο οικισμός πριν από περισσότερο από μία χιλιετία.