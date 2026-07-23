Αρχαιολογική αποκάλυψη στο Τούσκουλο: Στο φως άγαλμα Βάκχης που ίσως ανήκε στον Κικέρωνα – Το πρώτο γνωστό έργο του γλύπτη Ευάνδρου

Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους ρήτορες της αρχαιότητας, όμως το πάθος του για τη συλλογή έργων τέχνης παραμένει λιγότερο γνωστό. Μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη στην αρχαία πόλη του Τούσκουλου έρχεται να ρίξει φως σε αυτή την προσωπική του πτυχή, συνδέοντας ένα σπάνιο εύρημα με τα γραπτά του ίδιου του πολιτικού. Ένα μαρμάρινο άγαλμα μοναδικής ομορφιάς, που ήρθε στο φως μετά από δύο χιλιετίες, φαίνεται πως αποτελεί μέρος της προσωπικής του συλλογής που είχε χαθεί στο πέρασμα του χρόνου.

Ένα μαρμάρινο γλυπτό ηλικίας άνω των δύο χιλιάδων ετών, το οποίο βρέθηκε σε ρωμαϊκά λουτρά, ενδέχεται να είναι μία από τις περίφημες βάκχες που αγόρασε ο ρήτορας το 46 π.Χ. και δεν πρόλαβε ποτέ να εκτιμήσει.

Μια ομάδα αρχαιολόγων από την Ισπανική Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Ρώμη (EEHAR-CSIC) έφερε στο φως στην αρχαία πόλη του Τούσκουλου ένα γυναικείο μαρμάρινο άγαλμα εξαιρετικής ποιότητας το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως αποτελεί ένα από τα κομμάτια που απέκτησε ο ίδιος ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια.

Το γλυπτό, το οποίο αναπαριστά μια Βάκχη —ακόλουθο του θεού Βάκχου—, ήρθε στο φως στις 9 Ιουνίου 2023, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκαφικής περιόδου στον αρχαιολογικό χώρο.

Η ανακάλυψή του άνοιξε έναν απροσδόκητο δρόμο για την ταυτοποίηση του έργου ενός γλύπτη που μέχρι πρότινος ήταν γνωστός μόνο από λογοτεχνικές πηγές: του Ευάνδρου.

Το άγαλμα, ύψους 1,50 μέτρου χωρίς το κεφάλι, βρέθηκε θαμμένο κάτω από μεσαιωνικά στρώματα σε έναν μεγάλο, μαρμαροστρωμένο χώρο που αποτελούσε τμήμα δημόσιων λουτρών.

Τα λουτρά χτίστηκαν την εποχή του αυτοκράτορα Καλιγούλα και ανακαινίστηκαν αργότερα επί Αδριανού, όμως το πλαίσιο στο οποίο εντοπίστηκε το κομμάτι αντιστοιχεί στον Μεσαίωνα, μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα.

Αυτό καθιστά αδύνατο να γνωρίζουμε πότε ακριβώς έφτασε εκεί, αλλά το στυλ και το φινίρισμά του παραπέμπουν στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ., ακριβώς την εποχή που ο Κικέρωνας διακοσμούσε την έπαυλή του στο Τούσκουλο.

Μια Βάκχη απαράμιλλης τέχνης στο φως

Η μορφή, λαξευμένη σε ένα ενιαίο κομμάτι πεντελικού μαρμάρου —του ίδιου που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι Έλληνες γλύπτες—, αναπαριστά μια γυναίκα με γυμνό κορμό, καλυμμένη με έναν ελαφρύ χιτώνα που προσκολλάται στο σώμα και ένα ιμάτιο που διατρέχει τον αριστερό ώμο.

Στο στήθος της φοράει μια νεβρίδα, δηλαδή δέρμα ελαφιού, δεμένη με κόμπο, με τα πόδια και τις οπλές του ζώου να κρέμονται μπροστά και πίσω. Η λεπτομέρεια αυτή είναι καθοριστικής σημασίας: Διαφοροποιεί τη βάκχη από μια άλλη εκδοχή του ίδιου προτύπου, τη λεγόμενη «Ένοπλη Αφροδίτη της Επιδαύρου», η οποία αντί για δέρμα ζώου φέρει έναν ιμάντα με θήκη σπαθιού.

Οι συγγραφείς της μελέτης, Νταβίντ Ερνάντεθ Κάστρο και Αντόνιο Πίτσο, υπογραμμίζουν ότι το γλυπτό του Τούσκουλου είναι τεχνικά κατά πολύ ανώτερο από τα άλλα τέσσερα γνωστά αντίγραφα αυτού του προτύπου —εκείνα στο Μόναχο, τη Γένοβα, τη Φλωρεντία και σε μια ιδιωτική συλλογή στη Ρώμη.

Η ποιότητα της πλαστικής, ο νατουραλισμός των πτυχώσεων, ο τρόπος με τον οποίο το ένδυμα προσκολλάται στην κοιλιακή χώρα και η επεξεργασία της νεβρίδας αποκαλύπτουν το χέρι ενός κορυφαίου γλύπτη, πολύ ανώτερου από τις πιο συμβατικές εκδοχές που διασώζονται. Αυτή η κομψότητα, όπως επισημαίνουν, παραπέμπει σε μια εξαιρετικά σχολαστική εκτέλεση, ίσως του ίδιου του δημιουργού του αρχικού καλουπιού, και όχι σε ένα μηχανικό αντίγραφο.

Η αγορά που εξόργισε τον Κικέρωνα

Η ιστορία που συνδέει αυτό το άγαλμα με τον Κικέρωνα είναι γνωστή από μια επιστολή που ο Ρωμαίος πολιτικός και συγγραφέας έστειλε στον φίλο του Γάλλο τον Δεκέμβριο του 46 π.Χ. Σε αυτήν, ο Κικέρωνας παραπονιέται πικρά επειδή ο Γάλλος, ενεργώντας ως μεσάζων, αγόρασε τέσσερα ή πέντε αγάλματα και μια βάση τραπεζιού από έναν γλύπτη ονόματι Αβιάνιο Εύανδρο χωρίς να τον συμβουλευτεί.

Η τιμή τού φάνηκε εξωφρενική: «Αγόρασες τέσσερα ή πέντε αγάλματα σε μια τιμή που πιστεύω ότι δεν αξίζει ολόκληρη η συλλογή αγαλμάτων του κόσμου», γράφει. Όμως η οργή του Κικέρωνα δεν ήταν μόνο οικονομική. Ενοχλήθηκε επίσης από το θέμα των έργων.

Επρόκειτο για βάκχες, μορφές συνδεδεμένες με τη διονυσιακή λατρεία και την υπερβολή, τις οποίες θεωρούσε ακατάλληλες για την κομψότητα και την ευπρέπεια που έπρεπε να κυριαρχούν στην έπαυλή του στο Τούσκουλο. «Πού έχω χώρο για βάκχες;», ρωτά ρητορικά στην επιστολή του.

Ο ίδιος θα προτιμούσε αγάλματα μουσών, κατάλληλα για τη βιβλιοθήκη και τις λογοτεχνικές του μελέτες. Επιπλέον, οι αγορές περιλάμβαναν ένα άγαλμα του Άρη, του θεού του πολέμου, το οποίο βρήκε ιδιαίτερα άκαιρο, καθώς εκείνη τη στιγμή παρουσίαζε τον εαυτό του ως «υπερασπιστή της ειρήνης».

Μόνο το τραπεζοφόρο —ένα διακοσμημένο τραπέζι— ξεφεύγει από την κριτική, καθώς ο φίλος του σκόπευε να το κρατήσει για τον εαυτό του. Παρά την ενόχλησή του, ο Κικέρωνας παραδέχεται ότι τα αγάλματα είναι όμορφα: «Το γνωρίζω απόλυτα και τα έχω δει συχνά».

Αυτή η φράση έχει κινήσει το ενδιαφέρον των ειδικών, καθώς υποδηλώνει ότι ο ρήτορας είχε επισκεφθεί το εργαστήριο του Ευάνδρου και είχε δει τα έργα πριν από την αγορά. Οι ερευνητές ερμηνεύουν τώρα ότι οι επισκέψεις αυτές ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν την περίοδο που ο Κικέρωνας σχεδίαζε την ανακαίνιση της έπαυλής του, όπου μόλις είχε κατασκευάσει νέες εξέδρες σε μια μικρή στοά.

Εύανδρος: Ο γλύπτης που εργάστηκε για τον Αντώνιο και τον Αύγουστο

Ποιος ήταν ο Εύανδρος; Οι λογοτεχνικές πηγές ελάχιστα τον αναφέρουν. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος αναφέρει ότι αποκατέστησε το κεφάλι ενός αγάλματος της Άρτεμης, φιλοτεχνημένου από τον Τιμόθεο, στον Ναό του Απόλλωνα στον Παλατίνο Λόφο, μετά από ανάθεση του Αυγούστου.

Ο σχολιαστής Πομπώνιος Πορφύριος προσθέτει ότι ο Εύανδρος ήταν τορευτής και πλαστής αγαλμάτων, ότι ο Μάρκος Αντώνιος τον πήρε μαζί του από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια και ότι, αφού αιχμαλωτίστηκε από τον Αύγουστο, επέστρεψε στη Ρώμη όπου δημιούργησε πολλά θαυμαστά έργα.

Ήταν επίσης απελεύθερος του Μάρκου Αιμίλιου Αβιανιανού, και ο Κικέρωνας διατηρούσε στενή σχέση με τον προστάτη του, όπως αποδεικνύει μια άλλη επιστολή στην οποία μεσολαβεί για τη στέγαση του Ευάνδρου.

Μέχρι σήμερα, κανένα έργο δεν είχε αποδοθεί με βεβαιότητα στον Εύανδρο. Η Βάκχη του Τούσκουλου θα μπορούσε να είναι το πρώτο, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις: τη χρονολόγηση (μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.), την εξαιρετική ποιότητα, το γεγονός ότι αποκτήθηκε από τον Κικέρωνα, καθώς και την πιθανή σύνδεση με ένα εργαστήριο αντιγράφων στους Ποτιόλους (το σημερινό Ποτσουόλι), όπου οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Εύανδρος ίσως είχε τη βάση του.

Το εργαστήριο των Ποτιόλων και το ταξίδι των αγαλμάτων

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα για αυτή την υπόθεση είναι η σύνδεση με τους Ποτιόλους. Οι συγγραφείς της μελέτης υπενθυμίζουν ότι σε αυτή την πόλη, στα παράλια της Καμπανίας, υπήρχε ένα σημαντικό εργαστήριο αντιγράφων ελληνικής γλυπτικής κατά την περίοδο του Αυγούστου.

Εκεί χρησιμοποιούνταν γύψινα καλούπια που μεταφέρονταν από την Αθήνα για την αναπαραγωγή μαρμάρινων αγαλμάτων, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν στις ρωμαϊκές ελίτ. Ο Κικέρωνας γνώριζε καλά τους Ποτιόλους, επισκεπτόταν τα λουτρά και την αγορά τους, ενώ διέθετε και ένα κτήμα στην περιοχή, το οποίο είχε κληρονομήσει από έναν φίλο του τραπεζίτη.

Η πόλη απείχε μόλις μία ημέρα πλεύσης από την Ταρρακίνα (το σημερινό Τερατσίνα), όπου πιθανότατα ζούσε ο φίλος του ο Γάλλος, ο οποίος μεσολάβησε για την αγορά. Η παρουσία του Ευάνδρου στους Ποτιόλους ταιριάζει με τα δεδομένα των επιστολών.

Ο Κικέρωνας θα μπορούσε να έχει δει τα έργα του γλύπτη κατά τη διάρκεια μιας από τις διαμονές του στην περιοχή, και ο Γάλλος, που ζούσε εκεί κοντά, ήταν ο ιδανικός μεσάζων για να κλείσει τη συμφωνία.

Επιπλέον, η οικογένεια του προστάτη του Ευάνδρου, οι Αβιανιανοί, είχε συμφέροντα στους Ποτιόλους και στη Σικυώνα, μια ελληνική πόλη διάσημη για τα χάλκινα αγάλματά της.

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ο Εύανδρος δεν ήταν ένας απλός τεχνίτης, αλλά μια κεντρική φιγούρα στο δίκτυο παραγωγής και εμπορίας γλυπτών που τροφοδοτούσε τους ισχυρότερους πολίτες της Ρώμης.

Η τύχη των Βακχών μετά τον θάνατο του Κικέρωνα

Ο Κικέρωνας τελικά αποδέχτηκε τα αγάλματα απρόθυμα, αν και στην επιστολή του προς τον Γάλλο αφήνει να εννοηθεί ότι θα προσπαθούσε να τα ξεφορτωθεί. Ωστόσο, είναι απίθανο να τα κατάφερε.

Τρία χρόνια αργότερα, το 43 π.Χ., δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια των προγραφών του Μάρκου Αντώνιου και του Οκταβιανού, και η περιουσία του δημεύτηκε και μοιράστηκε. Τα αγάλματα από την έπαυλή του στο Τούσκουλο διασκορπίστηκαν.

Είναι απόλυτα εύλογο μία ή περισσότερες από τις βάκχες να κατέληξαν τελικά να διακοσμούν τα δημόσια λουτρά της πόλης, όπου και εντοπίστηκε τώρα το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα, η ίδια ανασκαφική περίοδος έφερε στο φως μια μικρή προτομή με την ίδια εικονογραφία, αν και χαμηλότερης ποιότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι το διονυσιακό θέμα ήταν δημοφιλές στο Τούσκουλο και ότι το μεγαλύτερο άγαλμα ενδέχεται να είχε εξέχουσα θέση στο διακοσμητικό πρόγραμμα των λουτρών.

Η σημασία της ανακάλυψης

Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται κατηγορηματικά ότι το άγαλμα είναι του Ευάνδρου, αλλά θεωρούν ότι υπάρχει «μια εύλογη πιθανότητα» να είναι. Στα συμπεράσματά τους γράφουν: «Υπάρχει μια εύλογη πιθανότητα αυτό το γλυπτό να είναι μία από τις βάκχες του Κικέρωνα, γεγονός που θα είχε σημαντικές προεκτάσεις στον τομέα της πολιτιστικής ιστορίας, λόγω της πιθανότητας να συνδεθεί η ιστορία ενός υλικού αντικειμένου με μια ιστορική προσωπικότητα της εμβέλειας του Κικέρωνα».

Υπογραμμίζουν επίσης ότι το κομμάτι είναι σαφώς ανώτερο από εκείνο των άλλων παραδειγμάτων και ότι ο ρυθμός είναι συμβατός τόσο με την ίδια την εξιστόρηση του Κικέρωνα όσο και με τη γνωστή πορεία του Ευάνδρου, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται με την υπόθεση της σύνδεσης του Ευάνδρου με τους Ποτιόλους.

Αυτός ο συνδυασμός δεδομένων —χρονολόγηση, καλλιτεχνική ποιότητα, ιστορικό πλαίσιο και δεσμοί με το εργαστήριο της Καμπανίας— καθιστά την ταυτοποίηση κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εικασία.

Η μελέτη της Βάκχης του Τούσκουλου ρίχνει επίσης φως στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς τέχνης κατά την ύστερη περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Οι ελίτ δεν αγόραζαν οποιοδήποτε άγαλμα· επέλεγαν προσεκτικά θέματα και στυλ που ενίσχυαν τη δημόσια εικόνα τους.

Ο Κικέρωνας, στην επιστολή του, καθιστά σαφές ότι το γούστο του ήταν επιλεκτικό και ότι η ευπρέπεια (decorum) ήταν εξίσου σημαντική με την ομορφιά. Η αποτυχημένη αγορά του Γάλλου χρησίμευσε ως υπενθύμιση ότι, ακόμη και μεταξύ φίλων, οι εμπορικές συναλλαγές γύρω από την τέχνη μπορούσαν να εξελιχθούν άσχημα.

Η ανακάλυψη ενισχύει επίσης τη σημασία του Τούσκουλου ως κέντρου υποδοχής της ελληνικής και ρωμαϊκής γλυπτικής. Η πόλη, τοποθετημένη στους λόφους νοτιοανατολικά της Ρώμης, αποτελούσε για αιώνες τόπο κατοικίας της αριστοκρατίας, και οι επαύλεις της φιλοξενούσαν πολυάριθμα αντίγραφα αριστουργημάτων από τον ελληνικό κόσμο.

Η βάκχη αποτελεί έναν νέο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα πολιτισμικής οικειοποίησης και προσαρμογής που χαρακτήριζε τη Ρώμη. Οι αρχαιολόγοι θα συνεχίσουν να μελετούν το κομμάτι για να επιβεβαιώσουν τη χρονολόγησή του και την πιθανή πατρότητα του έργου.

Θα συγκριθεί με τα καλούπια και τα γλυπτά που βρέθηκαν στην περιοχή των Ποτιόλων και των Βαΐων, όπου το εργαστήριο αντιγράφων άφησε πολυάριθμα κατάλοιπα. Θα αναλυθεί επίσης το μάρμαρο και θα αναζητηθούν ακριβέστερα στυλιστικά παράλληλα.