Αρχαιολογικός θησαυρός 2.000 ετών στην Άσπενδο: Έφεραν στο φως την «Ρωμαϊκή Εγνατία»

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Η Άσπενδος είναι παγκοσμίως γνωστή για το άριστα διατηρημένο ρωμαϊκό της θέατρο, όμως οι πρόσφατες ανασκαφές αποδεικνύουν ότι η αρχαία πόλη κρύβει ακόμη πολλά μυστικά.

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως μια εντυπωσιακή λεωφόρο δύο χιλιάδων ετών, η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο την καθημερινή ζωή των κατοίκων της.

Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αποκαλύπτει μια ολόκληρη πτυχή της πόλης που παρέμενε για αιώνες θαμμένη στη σκιά των διάσημων μνημείων της.

«Οδός Θεάτρου»: Ένας ζωντανός εμπορικός πυρήνας 300 μέτρων

Μια κεντρική λεωφόρος 2.000 ετών ήρθε στο φως στην Άσπενδο, κατά μήκος της διαδρομής που συνέδεε κάποτε το περίφημο ρωμαϊκό θέατρο της πόλης με την ακρόπολη στην κορυφή του λόφου.

Η ανακάλυψη αυτή αποκαλύπτει μια πτυχή της αρχαίας πόλης που παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κρυμμένη πίσω από τα πιο γνωστά μνημεία της.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως περίπου 300 μέτρα του πλακόστρωτου δρόμου, γνωστού ως «Οδός Θεάτρου», κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Αττάλεια, στα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας.

Κατά μήκος της διαδρομής αποκαλύφθηκαν επίσης δημόσια κτίρια, κατοικίες, διώροφα καταστήματα, μια στεγασμένη κιονοστοιχία, μια μνημειώδης πύλη και ένας εξαιρετικά καλοδιατηρημένος φούρνος.

Οι ανασκαφές διευθύνονται από το 2022 από τον αναπληρωτή καθηγητή Μουσταφά Μπιλγκίν του Πανεπιστημίου Αφιόν Κοτζάτεπε και συνεχίζονται στο πλαίσιο του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον» του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Μια κεντρική αρτηρία που οδηγεί στην ακρόπολη

Η «Οδός Θεάτρου» συνέδεε το μνημειώδες θέατρο στους πρόποδες του οικισμού με την ακρόπολη που υψωνόταν από πάνω του.

Με πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε μέτρων, ο δρόμος φαίνεται ότι αποτελούσε μία από τις πιο πολυσύχναστες μεταφορικές αρτηρίες της αρχαίας Ασπένδου.

Ο Μπιλγκίν δήλωσε ότι η ανασκαφή του δρόμου πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της μετά από δύο χρόνια εργασιών. Μόλις η διαδρομή προετοιμαστεί για τους επισκέπτες, το κοινό θα μπορεί να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν κάποτε οι κάτοικοι της αρχαίας πόλης για να μετακινηθούν μεταξύ των οικιστικών, εμπορικών και διοικητικών της συνοικιών.

Η ανακάλυψη είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι περισσότεροι σύγχρονοι επισκέπτες γνώριζαν την Άσπενδο μόνο μέσα από το θέατρο και τα υδραγωγεία της.

Η αποκατεστημένη διαδρομή θα τους οδηγήσει, αντίθετα, στο ευρύτερο αστικό τοπίο, συμπεριλαμβανομένων των μνημειωδών κατασκευών που σώζονται στην ακρόπολη.

Σε υψόμετρο περίπου 60 μέτρων πάνω από την πεδιάδα, η ακρόπολη περιλαμβάνει τα ερείπια μιας βασιλικής, ενός κτιρίου αγοράς, ενός μνημειώδους σιντριβανιού και άλλων δημόσιων οικοδομημάτων. Η υπερυψωμένη θέση της επέβλεπε επίσης τον ποταμό Ευρυμέδοντα, γνωστό σήμερα ως Κιοπρουτσάι, ο οποίος συνέδεε την Άσπενδο με τη Μεσόγειο και συνέβαλε στην εμπορική ευημερία της πόλης.

Η ρωμαϊκή μηχανική άντεξε σε αιώνες σεισμών

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης την υποδομή κάτω από την «Οδό Θεάτρου».

Περίπου ένα μέτρο κάτω από τον δρόμο βρίσκεται ένας αποχετευτικός αγωγός, σχεδιασμένος να απομακρύνει τα λύματα από την πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή.

Σύμφωνα με τον Μπιλγκίν, οι κυβόλιθοι τοποθετήθηκαν προσεκτικά ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Αυτή η κατασκευαστική τεχνική απέτρεψε τις μεγάλες μετατοπίσεις, ακόμη και όταν η πόλη επλήγη από σεισμούς.

Το αποχετευτικό σύστημα εντάσσει την «Οδό Θεάτρου» σε ένα ευρύτερο δίκτυο φιλόδοξων μηχανικών έργων στην Άσπενδο.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της πόλης, τμήματα του οποίου εκτείνονται σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου, μετέφερε νερό από πηγές στους βόρειους λόφους.

Οι πύργοι που διασώζονται και το σύστημα που βασιζόταν στην πίεση θεωρούνται σπάνια δείγματα της αρχαίας υδραυλικής μηχανικής.

Το θέατρο και τα υδραγωγεία της Ασπένδου περιλαμβάνονται στον Ενδεικτικό Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 2015.

Αν και αυτά τα μνημεία εδραίωσαν τη διεθνή φήμη της πόλης, οι τελευταίες ανασκαφές αρχίζουν να ανασυνθέτουν τους δρόμους, τα εργαστήρια και τις γειτονιές που τα συνέδεαν.

Τα καταστήματα αποκαλύπτουν διασυνδέσεις με την Ανατολική Μεσόγειο

Τα διώροφα καταστήματα και μια στοά (στεγασμένη κιονοστοιχία) που ήρθαν στο φως δίπλα στον δρόμο παρέχουν στοιχεία για την εμπορική δραστηριότητα της Ασπένδου.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ένα φοινικικό νόμισμα και γυάλινα μπουκάλια αρωμάτων που πιστεύεται ότι κατασκευάζονταν τοπικά.

Η ανασκαφική ομάδα συνδέει αυτά τα αντικείμενα με τις επαφές της πόλης με τα εμπορικά δίκτυα της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που αντιστοιχούν στην αρχαία Συρία και την Παλαιστίνη. Η τοποθεσία της Ασπένδου κοντά σε έναν πλωτό ποταμό επέτρεπε στα αγαθά που έφταναν από τις ακτές της Μεσογείου να μεταφέρονται προς την ενδοχώρα.

Η Άσπενδος ήταν μία από τις κυριότερες πόλεις της Παμφυλίας, μιας περιοχής που καταλάμβανε την εύφορη παρακτιά πεδιάδα της νότιας Ανατολίας.

Η πρόσβασή της σε καλλιεργήσιμη γη, στις ποτάμιες μεταφορές και στους εμπορικούς δρόμους της Μεσογείου τη βοήθησε να εξελιχθεί σε σημαντικό εμπορικό κέντρο πολύ πριν από τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ο φούρνος που ήρθε στο φως προσφέρει μια πιο άμεση εικόνα της ζωής κατά μήκος του δρόμου.

Αντί να αντιπροσωπεύει μια αρχιτεκτονική της ελίτ ή της τελετουργίας, το κτίσμα αυτό καταγράφει την καθημερινή παραγωγή και πώληση τροφίμων σε μια από τις πιο πολυσύχναστες συνοικίες της πόλης.

Η ύπαρξη νεκροταφείου μεταθέτει τη δραστηριότητα πίσω στην Κλασική περίοδο

Έξω από την ανατολική πύλη της πόλης, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το ανατολικό νεκροταφείο της Ασπένδου. Ένας τάφος που χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. υποδηλώνει ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν ήδη για ταφές κατά την Κλασική περίοδο, αιώνες πριν από την κατασκευή των ρωμαϊκών οικοδομημάτων που κυριαρχούν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο.

Οι ανασκαφές στην κοντινή Ανατολική Πλατεία έφεραν επίσης στο φως τα ερείπια ενός κτιρίου με ψηφιδωτό δάπεδο.

Μαζί με τη μνημειώδη πύλη, τα καταστήματα και τις οικιστικές δομές, η ανακάλυψη αυτή βοηθά τους ερευνητές να ιχνηλατήσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ανατολική είσοδος της Ασπένδου ανά τους αιώνες.

Οι εργασίες αλλάζουν σταδιακά την αρχαιολογική εικόνα της Ασπένδου.

Αντί για έναν αρχαίο οικισμό που αντιπροσωπεύεται από ένα και μόνο εξαιρετικό θέατρο, η πόλη αναδεικνύεται πλέον ως ένα προηγμένο αστικό κέντρο, το οποίο διαμορφώθηκε από το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, τις εξελιγμένες υποδομές και τους δρόμους που έσφυζαν από καταστήματα, κατοικίες και δημόσια κτίρια.