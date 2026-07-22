Ξανά προβλήματα στις πλατφόρμες της Meta – Αναφορές για δυσκολία στη σύνδεση και την αποστολή μηνυμάτων σε Facebook, Messenger και Instagram

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Προβλήματα στη λειτουργία του Facebook, του Messenger και του Instagram καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με αναφορές χρηστών από διάφορες χώρες.

Οι δυσλειτουργίες αφορούν κυρίως την πρόσβαση στους λογαριασμούς και την αποστολή μηνυμάτων μέσω του Messenger. Χρήστες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε κατά τη σύνδεσή τους στις πλατφόρμες είτε κατά τη χρήση βασικών λειτουργιών τους.

Εκατοντάδες αναφορές στο DownDetector

Η πλατφόρμα DownDetector, η οποία καταγράφει προβλήματα στη λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για δυσλειτουργίες στις τρεις εφαρμογές της Meta.

Οι αναφορές προέρχονται από χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των προβλημάτων ούτε ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών.