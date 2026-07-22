Ξανά προβλήματα στις πλατφόρμες της Meta – Αναφορές για δυσκολία στη σύνδεση και την αποστολή μηνυμάτων σε Facebook, Messenger και Instagram

Δυσλειτουργίες παρουσιάζουν το Facebook, το Messenger και το Instagram, με τους χρήστες να αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης και αποστολής μηνυμάτων. Το DownDetector έχει καταγράψει εκατοντάδες αναφορές από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

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Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προβλήματα στη λειτουργία του Facebook, του Messenger και του Instagram καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με αναφορές χρηστών από διάφορες χώρες.
  • Οι δυσλειτουργίες αφορούν κυρίως την πρόσβαση στους λογαριασμούς και την αποστολή μηνυμάτων μέσω του Messenger.
  • Εκατοντάδες αναφορές έχουν δεχθεί οι τρεις εφαρμογές της Meta στην πλατφόρμα DownDetector, με τα αίτια και τον χρόνο αποκατάστασης να παραμένουν άγνωστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προβλήματα στη λειτουργία του Facebook, του Messenger και του Instagram καταγράφονται το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με αναφορές χρηστών από διάφορες χώρες.

Οι δυσλειτουργίες αφορούν κυρίως την πρόσβαση στους λογαριασμούς και την αποστολή μηνυμάτων μέσω του Messenger. Χρήστες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε κατά τη σύνδεσή τους στις πλατφόρμες είτε κατά τη χρήση βασικών λειτουργιών τους.

Εκατοντάδες αναφορές στο DownDetector

Η πλατφόρμα DownDetector, η οποία καταγράφει προβλήματα στη λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών, έχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για δυσλειτουργίες στις τρεις εφαρμογές της Meta.

Facebook

Οι αναφορές προέρχονται από χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των προβλημάτων ούτε ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης των υπηρεσιών.

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