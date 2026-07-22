Σταύρου Γεωργίου: Ραγδαίες εξελίξεις για τον θάνατο του ποινικολόγου – Άγριο ξυλοδαρμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση-θρίλερ του θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (21/7).

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός δίπλα από ένα κρεβάτι, σε χώρο που είχε διαμορφώσει στο γραφείο του.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ο 73χρονος δέχτηκε πάρα πολλά χτυπήματα, γροθιές και κλωτσιές στο σώμα του και κυρίως στο κεφάλι, άρα πρόκειται για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου.

Η νεκροψία-νεκροτομή θα αποκαλύψει τα αίτια θανάτου του δικηγόρου.

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Οι Αρχές θα προχωρήσουν στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο, καθώς και στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος. Παράλληλα, αναμένεται να «σαρώσουν» και όλες τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής μήπως εξακριβώσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις.

«Οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια»

«Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα», δήλωσε για το θέμα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής. «Βρέθηκε ένα μαχαίρι, δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε», συμπλήρωσε και κατέληξε, λέγοντας πως «οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια».

Πώς ανακαλύφθηκε η σορός του 73χρονου

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τον ποινικολόγο εντόπισαν στις 10 το βράδυ της Τρίτης (21/7) οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Οι ανήλικες έφτασαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα τα κουδούνια χωρίς να λάβουν απάντηση.

Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό για να ανοίξει το διαμέρισμα. Εκεί αποκαλύφθηκε η φρίκη.