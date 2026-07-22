Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τον Μιχαΐλο Ντραπάτι για Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων – Οι μάχες που τον ανέδειξαν

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Ραγδαίες εξελίξεις πυροδότησε στο Κίεβο το διογκούμενο κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας κατά των τελευταίων αποφάσεων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την εντονότερη πολιτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, ο πρόεδρος της χώρας προχώρησε στην αποπομπή του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, ενώ παράλληλα πρότεινε «εξέχουσα θέση» στον αποπεμφθέντα υπουργό Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Αλλαγή φρουράς

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα αργά το βράδυ, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι διορίζει τον Μιχαΐλο Ντραπάτι, έναν δημοφιλή και καινοτόμο στρατηγό, ως νέο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that… pic.twitter.com/spK2B2ppHP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2026



Ο Ντραπάτι θα επιβλέψει την αναδιοργάνωση της δομής διοίκησης του στρατού, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επαναφέρει τον Μιχαΐλο Φέντοροφ στην κυβέρνηση, αφότου η απομάκρυνσή του από το υπουργείο Άμυνας ώθησε χιλιάδες ανθρώπους σε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Η επιλογή του στρατηγού Ντραπάτι για την αντικατάσταση του στρατηγού Σίρσκι ακολούθησε ημέρες διαμαρτυριών για την απόφαση του Ζελένσκι να απολύσει τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος είχε έρθει σε σύγκρουση με τον Σίρσκι σχετικά με τη στρατηγική διεξαγωγής του πολέμου.

Πολλοί διαδηλωτές είδαν την απόλυση Φέντοροφ ως νίκη μιας «παλαιάς φρουράς» στο εσωτερικό του στρατού, η οποία διαφωνούσε με το όραμα του 35χρονου και εξοικειωμένου με την τεχνολογία υπουργού για το μέλλον του πολέμου.

Φόρος τιμής στον Σίρσκι και ικανοποίηση των διαδηλωτών

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας απέδωσε φόρο τιμής στον Σίρσκι, αναγνωρίζοντάς του ότι ηγήθηκε της άμυνας του Κιέβου και της αντεπίθεσης στην επαρχία Κουρσκ της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2024 – όταν ξένα άρματα μάχης πάτησαν σε ρωσικό έδαφος για πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο. Η άμυνα της Ουκρανίας συνεχίζεται. Και κάθε στρατιώτης αξίζει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Πρόσθεσε ότι είναι ευγνώμων στον Σίρσκι και σε «κάθε έναν από τους στρατιώτες μας» που μάχονται στην πρώτη γραμμή.

Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι ο ριζικός ανασχηματισμός της ηγεσίας του στρατού θα κατευνάσει τους διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας την απομάκρυνση του Σίρσκι, έχοντας θέσει διορία έως την Παρασκευή για την αποκατάσταση του Φέντοροφ και υποσχόμενοι «διαδηλώσεις αόριστου χρόνου» εάν το αίτημά τους αγνοηθεί.

Ο διορισμός του 43χρονου στρατηγού Μιχαΐλο Ντραπάτι αναμένεται να ικανοποιήσει τους διαδηλωτές, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος είχε ταχθεί δημόσια με το μέρος του Φέντοροφ.

Η κριτική κατά του Σίρσκι είχε ξεσπάσει σχεδόν αμέσως μετά την απόλυση του Φέντοροφ.

Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Ανήκοντας σε μια νεότερη γενιά Ουκρανών αξιωματικών, ο Ντραπάτι έχτισε τη φήμη ενός διοικητή της πρώτης γραμμής με εστίαση στην τακτική καινοτομία, την ενσωμάτωση των drones και την άμεση λογοδοσία — τομείς που αποτελούσαν κεντρικό κομμάτι της ατζέντας του Φέντοροφ.

Χαίροντας εκτίμησης τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας, ο στρατηγός Ντραπάτι, ο οποίος διοικούσε τις Κοινές Δυνάμεις, έχει μια μακρά και παρασημοφορημένη στρατιωτική καριέρα.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στο Ινστιτούτο Αρμάτων Μάχης του Χάρκοβου το 2004, προσχώρησε στην 72η Μεμονωμένη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας.

Έφτασε στον βαθμό του ταγματάρχη έως το 2014, όταν απέκτησε ευρεία δημοσιότητα όταν ένα βίντεο με το θωρακισμένο όχημά του να σπάει τα προρωσικά οδοφράγματα στην πόλη της Μαριούπολης έγινε viral.

Mykhailo Drapatyi was the commander of the legendary BMP-2 that broke through Russian-backed barricades in Mariupol on May 9, 2014. At the time, Russian-backed militants were attempting to seize control of the city. Drapatyi led the armored breakthrough that helped Ukrainian… pic.twitter.com/Tg5mX3mgzJ — Saint Javelin (@saintjavelin) July 21, 2026



Στη συνέχεια πέρασε από διάφορες μονάδες, συνεχίζοντας την ανέλιξή του στην ιεραρχία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, βοήθησε να ανακοπεί η ρωσική προέλαση στην πόλη Κριβί Ριχ και ήταν ένας από τους διοικητές της αντεπίθεσης που τελικά απελευθέρωσε τη νότια πόλη της Χερσώνας.

Δύο χρόνια αργότερα, ως ταξίαρχος πλέον, ορίστηκε διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας. Το 2024, οργάνωσε την απάντηση της Ουκρανίας σε μια ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκοβου.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντραπάτι να αναλάβει προσωπικά τις μονάδες που μάχονταν στην περιοχή του Ντονέτσκ, σηματοδοτώντας τόσο τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν τα ουκρανικά στρατεύματα στην ανατολική χώρα όσο και την εμπιστοσύνη προς τον διοικητή.

«Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι οργάνωσε με επιτυχία την άμυνα στην κατεύθυνση του Χάρκοβου και ματαίωσε την επιθετική επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων», είχε δηλώσει τότε ο Ζελένσκι.

Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι υπέβαλε την παραίτησή του έξι μήνες αργότερα, αφού ένα φονικό ρωσικό χτύπημα έπληξε μια ουκρανική στρατιωτική βάση, δηλώνοντας ότι αισθανόταν «προσωπικό αίσθημα ευθύνης για τη τραγωδία».

Ωστόσο, διορίστηκε γρήγορα διοικητής των Κοινών Δυνάμεων, όπου πρότεινε μεταρρυθμίσεις στο σύστημα στρατολόγησης, την εκπαίδευση και την τεχνολογική ενοποίηση της Ουκρανίας.

Υπηρετούσε ακόμη σε αυτόν τον ρόλο όταν ξεσπούσε η κρίση με την απόλυση του Μιχαΐλο Φέντοροφ.