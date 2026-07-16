Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας που «τσάκισε» τη Ρωσία – Οργή και διαδηλώσεις κατά της απόφασης

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Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στην πολιτική σκηνή της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε στην αποπομπή του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Η απόφαση αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρείας κλίμακας κυβερνητικού ανασχηματισμού, ελήφθη παρά τις έντονες πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών και των συμμάχων της Ουκρανίας για την παραμονή του στο αξίωμα.

Eκτός κυβέρνησης

Με ανάρτησή του στο Telegram, ο 35χρονος Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αναφέροντας ότι ήταν «μεγάλη τιμή» να υπηρετήσει τον ουκρανικό λαό.

Ο ίδιος θεωρείται ευρέως ο άνθρωπος που αναμόρφωσε το υπουργείο Άμυνας και περιόρισε δραστικά τη διαφθορά. Οι έξι μήνες της θητείας του συνέπεσαν με μια θεαματική βελτίωση της θέσης της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης.

Κατά το διάστημα αυτό, το Κίεβο έπληξε επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου με drones μεγάλου βελληνεκούς, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Βλαντίμιρ Πούτιν και προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Φέντοροφ απαρίθμησε τα επιτεύγματά του, στα οποία περιλαμβάνονται η απενεργοποίηση του συστήματος Starlink για τα ρωσικά στρατεύματα, καθώς και η προμήθεια περισσότερων drones, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την καταστροφή των «εχθρικών logistics» και την απομόνωση της κατεχόμενης Κριμαίας.



Παράλληλα, τόνισε ότι είχε «βελτιώσει ριζικά» το σύστημα προμηθειών, εξοικονομώντας «δισεκατομμύρια δολάρια» για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μάλιστα, την ημέρα της αποχώρησής του, ο απερχόμενος υπουργός αποκάλυψε ότι ο ουκρανικός στρατός δοκίμασε με επιτυχία έναν βαλλιστικό πύραυλο.

«Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και επιτύχαμε τη μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα εισέλθει σε μια νέα κατηγορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εσωτερικές έριδες

Προς το παρόν παραμένει ασαφές εάν ο Φέντοροφ θα αναλάβει κάποιο άλλο κυβερνητικό πόστο.

Την Τετάρτη, το ουκρανικό κοινοβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Οικονομίας, Γιούλια Σβιριντένκο, αφότου ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται επανεκκίνηση.

Ο αντικαταστάτης της είναι πολύ πιθανό να είναι ο Σερχίι Κορέτσκι, επικεφαλής της ενεργειακής εταιρείας Naftogaz.

Η απομάκρυνση του Φέντοροφ έχει εξοργίσει τους υποστηρικτές του, ενώ έρχεται εν μέσω φημών για προσωπική κόντρα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σύμμαχοι της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα, Μάικλ ΜακΦόλ, είχαν καλέσει αυτή την εβδομάδα τον Ζελένσκι να διατηρήσει τον Φέντοροφ στη θέση του.

Ο Σερχίι Στερνένκο, βοηθός του αποπεμφθέντος υπουργού, έγραψε με πικρία: «Είναι κρίμα που η χώρα μας σήμερα βρίσκεται σημαντικά πιο μακριά από τη νίκη. Δεν επετράπη καν να ξεκινήσουν οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, αν και καταφέραμε να επιφέρουμε μεγάλο όγκο αλλαγών».

Ο ίδιος εξέφρασε παράπονα για «σκόπιμες καθυστερήσεις» και «γραφειοκρατικά εμπόδια».

Η πολιτικός της αντιπολίτευσης, Ιρίνα Γκερασένκο, καταδίκασε την κίνηση αυτή. Μιλώντας στο ουκρανικό κοινοβούλιο πριν επιβεβαιωθεί η είδηση, διερωτήθηκε: «Πώς γίνεται ο μόνος λογικός διορισμός του Ζελένσκι, ο υπουργός Φέντοροφ, να βρίσκεται σήμερα μετέωρος;».

Οργή και αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις των χρηστών στο διαδίκτυο ήταν καταπέλτης. Μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση, χιλιάδες άνθρωποι δημοσίευσαν μηνύματα συμπαράστασης προς τον Φέντοροφ.

Ένας εξ αυτών έγραψε κοφτά: «Δεν καταλαβαίνω αυτή την απόφαση».

«Ένας υπουργός που έδωσε ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους και έδειξε τι μπορεί να συμβεί όταν ενδιαφέρεσαι για τη νίκη της χώρας σου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Το κύμα αντιδράσεων για την αποπομπή του Μιχαΐλο Φέντοροφ πέρασε γρήγορα από το διαδίκτυο στους δρόμους.

На площі Франка у Києві — одне з найближчих місць до перекритого урядового кварталу — відбувається протест проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також люди зібралися в інших містах країни Відео: Дарина Феденко / hromadske pic.twitter.com/Dy5eCuHESy — hromadske (@HromadskeUA) July 16, 2026



Σήμερα, ειρηνικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, με τους πολίτες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την αιφνιδιαστική αυτή απόφαση.

Peaceful protests against the resignation of Mykhailo Fedorov as Minister of Defense of Ukraine are taking place today in many cities across Ukraine, specifically in Kyiv, Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Kryvyi Rih, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Zhytomyr, and Chernihiv. Video: Yan… pic.twitter.com/a1YDL4TjZ7 — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 16, 2026



Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθυντής της δεξαμενής σκέψης Politika, Αρτέμ Μπρονζούκοφ, χαρακτήρισε τη γρήγορη εναλλαγή υπουργών άμυνας στην Ουκρανία ως «μη φυσιολογική» σε μια χώρα που διεξάγει πόλεμο μεγάλης κλίμακας εναντίον ενός εχθρού όπως η Ρωσία.

Όπως τόνισε, ο Φέντοροφ είχε βελτιώσει την κατάσταση στο μέτωπο και πέραν αυτού μέσα σε «τρεις ή τέσσερις μήνες».

«Τα αποτελέσματα είναι εμφανή στα πλήγματα μέσου βελληνεκούς, όπου η Ουκρανία έχει μετατρέψει τη χερσόνησο της Κριμαίας σε ένα εικονικό νησί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μια πίστωση εμπιστοσύνης προς τον Μιχαΐλο Φέντοροφ. Υποστηρίζεται από τους δυτικούς εταίρους μας, υποστηρίζεται από το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας», δήλωσε ο Μπρονζούκοφ στο Radio NV.