Μουντιάλ 2026: Ισπανία και Αργεντινή δίνουν ραντεβού με την ιστορία – Πότε θα διεξαχθεί ο τελικός και ο GOAT Μέσι που αρνείται να γίνει «θνητός»

Το σκηνικό για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 έχει πλέον διαμορφωθεί οριστικά, υποσχόμενο μια τιτανομαχία που θα μείνει στην ιστορία.

Μετά την πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας την Τρίτη, η Αργεντινή σφράγισε το δικό της εισιτήριο την Τετάρτη με μια επική ανατροπή επί της Αγγλίας, στήνοντας ένα ονειρικό ζευγάρι που θα διεκδικήσει το τρόπαιο την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 22:00.

Η Αργεντινή στο κατώφλι του μύθου

Η «Αλμπισελέστε» απέχει πλέον μόλις μία νίκη από το να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του 1958 και του 1962 που κατακτά συνεχόμενα Μουντιάλ.

Παράλληλα, βρίσκεται αγκαλιά με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό επίτευγμα: την κατάκτηση τεσσάρων διαδοχικών μεγάλων τίτλων (Copa América 2021, Μουντιάλ 2022, Copa América 2024 και Μουντιάλ 2026).

Αυτό το ιστορικό σερί ξεκίνησε το 2021 με το Copa América, που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο διεθνή τίτλο του Λιονέλ Μέσι με την εθνική του ομάδα. Έναν χρόνο αργότερα, ήρθε το Παγκόσμιο Κύπελλο στα πέναλτι κόντρα στη Γαλλία, ενώ δύο χρόνια μετά, η Αργεντινή λύγισε την Κολομβία για να διατηρήσει τα σκήπτρα της στη Λατινική Αμερική.

Ο Μέσι θεωρείται ήδη από πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Ωστόσο, ένας τέταρτος σερί μεγάλος τίτλος και ένα δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ θα εδραιώσει το καθεστώς του ως ο απόλυτος «GOAT» (Greatest of All Time).

Αν και πάντα θα υπάρχουν υποστηρικτές του Πελέ, ή του Μαραντόνα, κανείς δεν έχει να επιδείξει τη διάρκεια και τη συνέπεια που συνεχίζει να παρουσιάζει ο Μέσι στα 39 του χρόνια.

Μια Ισπανία που «απαγορεύει» τα γκολ

Από την άλλη πλευρά, η αποστολή της Αργεντινής μόνο εύκολη δεν θα είναι. Η Ισπανία φαντάζει ως το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών, κυρίως λόγω της εξαιρετικής ανασταλτικής της λειτουργίας.

Η «Φούρια Ρόχα» έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε επτά αγώνες σε αυτό το Μουντιάλ, και αυτό στον προημιτελικό όπου επικράτησε με 2-1 του Βελγίου.

Στον ημιτελικό, κυριάρχησε απόλυτα στην κατοχή της μπάλας απέναντι στη Γαλλία, «σβήνοντας» τα ατού των «μπλε» που δεν μπορούσαν ούτε να αναπτυχθούν ορθολογικά ούτε να χτυπήσουν στην κόντρα.

Η Αργεντινή αποτελεί έναν τελείως διαφορετικό αντίπαλο, όμως η Ισπανία δεν έχει δείξει ευάλωτη απέναντι σε κανέναν μέχρι στιγμής.

Η μάχη των πάγκων

Ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, σίγουρα θα έχει σημειώσει πώς η Αργεντινή πήρε αμέσως τα ηνία του αγώνα όταν συνειδητοποίησε ότι η Αγγλία θα οπισθοχωρούσε για να αμυνθεί, αφού ο Άντονι Γκόρντον έκανε το 1-0 στο 55ο λεπτό.

Η Αργεντινή έχει χρειαστεί γκολ στα τελευταία λεπτά σε όλα τα νοκ-άουτ παιχνίδια της σε αυτό το τουρνουά, δείχνοντας εξαιρετική ψυχραιμία υπό πίεση.

Ωστόσο, η διάσπαση της ισπανικής άμυνας θα είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Η Αγγλία δεν έδειξε καμία διάθεση να επιτεθεί μετά το προβάδισμά της, όμως η Ισπανία δεν πρόκειται να παίξει έτσι – θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα, ακόμα κι αν χρειαστεί να την κυκλοφορεί ασταμάτητα στη μεσαία γραμμή.

Το πρέσινγκ της Αργεντινής για την ανάκτηση της κατοχής θα είναι «κλειδί».

Δεν αποκλείεται την Κυριακή να δούμε ένα παιχνίδι υπομονής, παρόμοιο με τον ημιτελικό της Αργεντινής όπου το πρώτο σουτ καταγράφηκε μετά το 30ό λεπτό.

As they have done so many times this tournament, Argentina come from behind to lead. Yet more Lionel Messi magic provides a perfect cross for Lautaro Martinez, brought on as a late substitute, to head in unmarked at the far post. Heartbreak for England, who had gone so… pic.twitter.com/OsEQxvi7US — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 15, 2026



Η Αργεντινή ίσως επιλέξει να δώσει χώρο, προστατεύοντας τα μετόπισθεν από τις επελάσεις του Λαμίν Γιαμάλ και ψάχνοντας τον Μέσι στην αντεπίθεση.

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal! 19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026



Την ίδια ώρα, η Ισπανία διαθέτει τον ιδανικό παίκτη για να περιορίσει τον Μέσι: ο Ρόδρι, που μοιάζει ξανά με το κορυφαίο αμυντικό χαφ στον κόσμο, θα έχει τον ρόλο της «σκούπας» στον άξονα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και τα δύο γκολ της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία προήλθαν με τον Μέσι να κινείται στη δεξιά πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο. Μένει να φανεί αν θα τοποθετηθεί ξανά στα πλάγια για να λειτουργήσει περισσότερο ως δημιουργός παρά ως εκτελεστής.

Οι «άρχοντες» των ανατροπών και ο GOAT

Ο ημιτελικός με την Αγγλία ξεκίνησε με ένταση και ολοκληρώθηκε μέσα στο χάος, με την Αργεντινή να φτάνει τα 11 γκολ από το 75ο λεπτό και μετά σε αυτό το τουρνουά.

Η Αγγλία είχε πάρει το προβάδισμα στο 55′ όταν ο Γκόρντον αξιοποίησε τη σέντρα του Μόργκαν Ρότζερς από τα δεξιά.

Declan Rice 🔜 Rodgers 🔛 Gordon Goal made in Arsenal 😩 pic.twitter.com/F4LbrfTt2Z — Blacki.e (@beingblackie_) July 15, 2026



Στη συνέχεια, η ομάδα του Τόμας Τούχελ βασίστηκε σε ένα εξαιρετικό τάκλιν του Τζεντ Σπενς και σε δύο σπουδαίες επεμβάσεις του Τζόρνταν Πίκφορντ για να κρατήσει το μηδέν. Όμως η αγγλική αντίσταση κατέρρευσε όταν η Αργεντινή και ο Μέσι πήραν τον απόλυτο έλεγχο.

Στο 83ο λεπτό, ο 39χρονος Μέσι χρειάστηκε να κάνει σπριντ μέχρι τη μεσαία γραμμή για να προλάβει μια χαμένη μπάλα κόντρα στον κατά 18 χρόνια νεότερό του, Νίκο Ο’Ράιλι. Τα κατάφερε οριακά, αλλά έδειχνε εξουθενωμένος.

Η Αγγλία κρατούσε το 1-0 και το όνειρο έδειχνε να σβήνει. Όπως όμως συνέβη και κόντρα στην Αίγυπτο στη φάση των «16» στο ίδιο γήπεδο της Ατλάντα, ο Μέσι πήρε την κατάσταση στα χέρια του.

Στο 85ο λεπτό, ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε με ένα πανέμορφο φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1, με τον Μέσι να μοιράζει και τις δύο ασίστ, φτάνοντας τις 12 σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου (νέο ρεκόρ).

C’est toujours à la 86ieme minute. England vs Argentina pic.twitter.com/VI7I9K7ImM — 🇨🇩✌️#𝐓𝐎𝐔𝐓_𝐃É𝐕𝐎𝐈𝐋𝐄𝐑 #Wazalendo🔥 (@tout_devoiler) July 15, 2026



Η νίκη αυτή απέδειξε για άλλη μια φορά πως ο Μέσι είναι απλά ασταμάτητος. Μπορείς να προσπαθήσεις να τον περιορίσεις, και κάποιες ελάχιστες φορές θα το καταφέρεις. Τις περισσότερες φορές όμως, θα βρει τον τρόπο.

Η Αγγλία βέβαια έπαιξε το παιχνίδι του δίνοντάς του άπλετο χώρο έξω από την περιοχή, αλλά τελικά κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει που λύγισαν από την ιδιοφυΐα του.

Ο Μέσι συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, στέλνοντας την ομάδα του στον τελικό την ώρα που όλα τα άλλα μεγάλα αστέρια επιστρέφουν σπίτι τους. Αυτό θα πει μεγαλείο: ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Συχνά δημιουργείται η εντύπωση πως όλα αυτά οφείλονται στην τυχή, ότι είναι προδιαγεγραμμένα από τη μοίρα. Στην πραγματικότητα, όμως, ο 39χρονος Μέσι δεν ακολουθεί κανένα έτοιμο σχέδιο – ορίζει και υπογράφει ο ίδιος την ιστορία του, καθώς αρνείται να γίνει «θνητός».