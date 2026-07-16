Επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα – Άρχισαν από σήμερα οι ψεκασμοί – Δείτε φωτογραφίες

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Κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στη Γλυφάδα, όπως ενημερώνει ο δήμος επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Όπως υπογραμμίζει ο δήμος Γλυφάδας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής άρχισαν από σήμερα ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης.

«Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται άμεσα από άτομο σε άτομο μέσω της συνήθους κοινωνικής (π.χ. άγγιγμα, φιλί), σεξουαλικής ή άλλης επαφής.

Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κλινική εικόνα και τον τρόπο μετάδοσης του ιού (https://eody.gov.gr/el/nosimata/metadotika/nosimata-kai-themata-ygeias/ios-dytikou-neilou.html)» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Άρχισαν οι ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης

Προστίθεται ακόμη ότι «ο Δήμος μας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Παράλληλα, λαμβάνονται και εντατικοποιούνται, όπου απαιτείται, τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται να πραγματοποιηθούν αύριο ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης μας και για το λόγο αυτό θα θυροκολληθούν σήμερα σχετικές ανακοινώσεις στους δρόμους αυτούς προκειμένου να μην αφήσετε ρούχα στα μπαλκόνια σας και να κρατήσετε τα κατοικίδια σας μέσα στα διαμερίσματα».

Έκκληση για λήψη μέτρων ατομικής προστασίας

Ο δήμος Γλυφάδας καλεί τους κατοίκους της περιοχής να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, όπως η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, η τοποθέτηση σιτών, η χρήση κατάλληλου ρουχισμού και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τους χώρους κατοικίας τους.

«Η παρουσία κουνουπιών κατά τους θερινούς μήνες είναι ένα συνηθισμένο και εποχικό φαινόμενο.

Για τον λόγο αυτό, η συστηματική εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας και η αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών αποτελούν βασικές πρακτικές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης για κάθε νεότερη εξέλιξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές», καταλήγει η ανακοίνωση του δήμου Γλυφάδας.

Η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Δείτε εικόνες από τους ψεκασμούς στη Γλυφάδα: