Λαμίν Γιαμάλ: Κλέφτες προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του στη Βαρκελώνη μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας

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Το σπίτι του Ισπανού ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, αξίας άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Βαρκελώνη, έγινε στόχος διαρρηκτών λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο αφότου ο 19χρονος βοήθησε την Ισπανία να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δύο άτομα που φορούσαν μάσκες του σκι ανέβηκαν στον τοίχο του σπιτιού, αλλά οι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας τους εντόπισαν και αμέσως τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Αν και ο Γιαμάλ βρισκόταν χιλιάδες μίλια μακριά, στο Ντάλας, συμμετέχοντας σε έναν σπουδαίο αγώνα, οι υπηρεσίες ασφαλείας εντόπισαν δύο άτομα σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν στον περιμετρικό τοίχο της έπαυλής του, η οποία κάποτε ανήκε στον θρύλο της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ.

Η γρήγορη αντίδραση των φρουρών πάγωσε τους διαρρήκτες, οι οποίοι αποφάσισαν να φύγουν τρέχοντας πριν προλάβουν να μπουν διά της βίας στο σπίτι ή να δραπετεύσουν με τυχόν τιμαλφή, ανέφερε το Euro News.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ληστείας με χρήση βίας και το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Βαρκελώνης εξετάζει το υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για να ταυτοποιήσει τους υπόπτους.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τώρα τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή την Κυριακή στο MetLife Stadium για το στέμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Παίκτης της Χρονιάς στη La Liga απέχει πλέον μόλις μία νίκη από την κατάκτηση ενός τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που θα προστεθεί στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή τροπαίων του.