Νόμισμα 1.700 ετών που τιμά την Κωνσταντινούπολη βρέθηκε σε ρωμαϊκή βίλα

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως τη στενή σύνδεση της ρωμαϊκής Βρετανίας με την καρδιά της Αυτοκρατορίας. Οι πρόσφατες ανασκαφές στην αγγλική ύπαιθρο αποκάλυψαν σπάνιους θησαυρούς που μαρτυρούν τον πλούτο και το κοσμοπολίτικο πνεύμα της εποχής. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένα αντικείμενο που ταξιδεύει τον χρόνο πίσω, στην εποχή της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης.

Ένα ρωμαϊκό νόμισμα που εκδόθηκε για να τιμήσει την Κωνσταντινούπολη —τη σημερινή Ισταντούλ— ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε ένα σπάνιο συγκρότημα ρωμαϊκής έπαυλης στο Ντέβον της Αγγλίας.

Το νόμισμα, το οποίο χρονολογείται μεταξύ 330 και 340 μ.Χ., ήταν ανάμεσα στα αρκετά αντικείμενα που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της κοινοτικής ανασκαφής του 2026 κοντά στο Χάλμπερτον. Στα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονται μια επαργυρωμένη κουτάλα, μια διακοσμημένη οστέινη καρφίτσα και θραύσματα ενός μεγάλου αμφορέα, ο οποίος ενδέχεται να μετέφερε ελαιόλαδο από τη νότια Ισπανία στη ρωμαϊκή Βρετανία.

Το νόμισμα που σφράγισε τη γέννηση της νέας πρωτεύουσας του Κωνσταντίνου

Το μικρό νόμισμα ανήκει στην αναμνηστική σειρά της Κωνσταντινούπολης, η οποία παρήχθη μετά την καθιέρωση της Κωνσταντινούπολης ως αυτοκρατορικής πρωτεύουσας του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου το 330 μ.Χ.

Τα νομίσματα αυτού του τύπου απεικονίζουν γενικά στην κύρια όψη (εμπροσθότυπο) μια κρανοφόρο προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης.

Η πίσω όψη (οπισθότυπος) απεικονίζει την πτερωτή θεά Νίκη, η οποία στέκεται στην πλώρη ενός πλοίου, κρατώντας συνήθως ένα σκήπτρο και μια ασπίδα.

Παρόμοια παραδείγματα είναι γνωστά από συλλογές μουσείων και αρχαιολογικές ανακαλύψεις σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Η Cotswold Archaeology χρονολογεί το εύρημα του Ντέβον μεταξύ 330 και 340 μ.Χ. και συνδέει τη ναυτική απεικόνιση με τη Μάχη του Ελλησπόντου το 324 μ.Χ. Ο γιος του Κωνσταντίνου, ο Κρίσπος, διοικούσε τον στόλο που νίκησε τις δυνάμεις του Λικίνιου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία άφησε τον Κωνσταντίνο ως τον απόλυτο κυρίαρχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ένα πολιτικό μήνυμα σε κυκλοφορία: Πώς έφτασε το νόμισμα στη δυτική άκρη της Βρετανίας

Αντί για ένα αναμνηστικό νόμισμα με τη σύγχρονη έννοια, το αντικείμενο αποτελούσε νόμισμα σε κυκλοφορία που μετέφερε ένα αυτοκρατορικό πολιτικό μήνυμα.

Η ανακάλυψή του στο Ντέβον δείχνει πώς η εικονογραφία που σχετιζόταν με τη νέα ανατολική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας έφτασε σε ένα από τα πιο δυτικά τμήματα της ρωμαϊκής Βρετανίας.

Το νόμισμα ταιριάζει επίσης με τη γνωστή χρονολόγηση της έπαυλης, η οποία φαίνεται να παρέμεινε κατοικημένη μεταξύ του μέσου του δεύτερου και του τέταρτου αιώνα μ.Χ.

Εισαγόμενη κεραμική και πολυτελή επιτραπέζια σκεύη

Ανάμεσα στα άλλα ευρήματα περιλαμβάνονται μεγάλα θραύσματα κεραμικής, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως τμήμα ενός πιθανού αμφορέα τύπου Dressel 20.

Τα χαρακτηριστικά δοχεία κατασκευάζονταν στην κοιλάδα του Γουαδαλκιβίρ (Guadalquivir) στη νότια Ισπανία και χρησιμοποιούνταν ευρέως μεταξύ των μέσων του πρώτου και των τελών του τρίτου αιώνα μ.Χ.

Οι αμφορείς Dressel 20 χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά ελαιολάδου.

Ως εκ τούτου, τα θραύσματα παρέχουν αποδείξεις ότι προμήθειες από το μεσογειακό εμπορικό δίκτυο ενδέχεται να έφταναν μέχρι τους κατοίκους της έπαυλης στην αγροτική ύπαιθρο του Ντέβον.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης μια χάλκινη κουτάλα με κοίλωμα σε σχήμα μαντολίνου και ίχνη επαργύρωσης.

Αυτή η μορφή επιτραπέζιων σκευών υψηλής ποιότητας συνδέεται γενικά με την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.

Παρόμοιες κουτάλες έχουν καταγραφεί στο Κόλτσεστερ, τη ρωμαϊκή πόλη Καμουλόδουνον (Camulodunum).

Μια χειροποίητη οστέινη καρφίτσα με διακοσμημένο τελείωμα προσφέρει μια πιο προσωπική σύνδεση με τους ανθρώπους που κατοικούσαν στην έπαυλη.

Καρφίτσες αυτού του είδους μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το χτένισμα των μαλλιών, τη στερέωση των ρούχων ή το κλείσιμο μικρών τσαντών.

Παρόμοια αντικείμενα έχουν επίσης εντοπιστεί σε ρωμαϊκούς τάφους.

Αυτά τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε μια διαρκώς αυξανόμενη συλλογή από τις ανασκαφές του 2026, η οποία περιλαμβάνει ζωγραφισμένη κεραμική, μια ανάγλυφη κούπα (κύπελλο) με εσοχές, ένα θραύσμα σάμιου αγγείου (terra sigillata) με κρουνό σε σχήμα λιονταριού, ένα χάλκινο βραχιόλι και μια μπλε γυάλινη εγχάρακτη πέτρα (intaglio) που απεικονίζει τη θεά Νίκη.

Υπό απειλή η σπάνια ρωμαϊκή έπαυλη: Ο κίνδυνος από το αγροτικό όργωμα

Η έπαυλη βρίσκεται κάτω από καλλιεργήσιμη γη ανάμεσα στο Χάλμπερτον και το Σάμπφορντ Πέβερελ (Sampford Peverell). Οι ρωμαϊκές επαύλεις είναι σπάνιες στο Ντέβον, και μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτές έχει επιβεβαιωθεί μέσω ανασκαφών.

Η τοποθεσία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2004, αφού ο Τζον Χιλ (John Hill), ένας ντόπιος που χρησιμοποιούσε ανιχνευτή μετάλλων, βρήκε ρωμαϊκά νομίσματα και άλλα αντικείμενα.

Μεταγενέστερες επιφανειακές έρευνες και γεωφυσικές διασκοπήσεις αποκάλυψαν κτίρια, περιφραγμένους χώρους και στοιχεία μιας πολύ μεγαλύτερης έκτασης. Η κύρια έπαυλη είχε διαστάσεις περίπου 35 επί 10 μέτρα και αρχικά κατασκευάστηκε ως ένα ορθογώνιο κτίριο με πτέρυγες και διάδρομο (winged-corridor building).

Οι ανασκαφές δείχνουν ότι δωμάτια, μια στοά και άλλα τμήματα προστέθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών φάσεων επέκτασης. Ένα δωμάτιο, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως τραπεζαρία, περιείχε ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό με ένα κεντρικό φυτικό κυκλικό μοτίβο (ροζέτα).

Το συγκεκριμένο δάπεδο θεωρείται το πιο δυτικό γνωστό παράδειγμα αυτής της πολύχρωμης ψηφιδωτής παράδοσης στη Βρετανία. Τα στοιχεία υποδαπέδιας θέρμανσης, τα βαμμένα κονιάματα στους τοίχους και τα πολυτελή προσωπικά αντικείμενα υποδηλώνουν περαιτέρω ότι το συγκρότημα ανήκε σε ενοίκους ιδιαίτερα υψηλής κοινωνικής και οικονομικής θέσης.

Η ανασκαφή σε κοντινά βοηθητικά κτίρια έφερε επίσης στο φως μια αδιάβροχη δεξαμενή, η οποία ενδέχεται να χρησίμευε ως πισίνα ψυχρού λουτρού (plunge bath).

Μια άλλη δομή απέδωσε οστά ζώων και κατεργασμένα κέρατα ελαφιού, γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει βιοτεχνική παραγωγή, επεξεργασία τροφίμων ή αγροτική δραστηριότητα εντός της ευρύτερης έκτασης.

Το έργο αποτελεί μέρος του SHARE —Saving Halberton’s Ancient Roman Environment (Διάσωση του Αρχαίου Ρωμαϊκού Περιβάλλοντος του Χάλμπερτον)— ενός πενταετούς προγράμματος που διαρκεί από το 2025 έως το 2030.

Υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου του Έξετερ, σε συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς και την Cotswold Archaeology, το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή της έπαυλης προτού οι εναπομείναντες τοίχοι και τα ψηφιδωτά της υποστούν περαιτέρω ζημιές από το αγροτικό όργωμα.

Τα ευρήματα και τα τμήματα των ψηφιδωτών που θα αποκολληθούν αναμένεται να ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου Ζωής του Κεντρικού Ντέβον στο Τίβερτον (Tiverton Museum of Mid-Devon Life).